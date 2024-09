Transport : les projets importants stimulent le développement socio-économique

S'exprimant lors de la 14e réunion du Comité d’État chargé des ouvrages d’importance nationale du secteur des transports à Hanoï le 17 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les expériences de construction de la ligne de transport d'électricité du circuit 3 de 500 kV Quang Trach-Phô Nôi, la mise en œuvre de plusieurs projets nationaux clés et la réponse au typhon Yagi, exhortant les ministères, les secteurs et les localités à appliquer ces leçons dans la réalisation de grands projets de transport.

Il a demandé aux autorités locales de se coordonner avec les investisseurs pour élaborer des plans de déblaiement des sites et a résolu de manière proactive les problèmes liés aux travaux afin d'accélérer le rythme du déblaiement des sites, en particulier pour les projets routiers dont l'achèvement est prévu en 2025.

Les localités ont également été invitées à rechercher des sources de matériaux de construction afin d'assurer un approvisionnement suffisant et en temps opportun pour les projets sous leur gestion.

Hanoï et les provinces de Hoa Binh et Son La ont reçu pour instruction d'accélérer le troisième volet du projet de périphérique n°4 à Hanoï et de l'autoroute Hoa Binh - Môc Châu. Hô Chi Minh-Ville a été invitée à surveiller strictement les progrès de la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên afin de s'assurer qu'elle respecte le calendrier fixé. En outre, la province montagneuse du nord de Hà Giang a été chargée de revoir son budget et de faire rapport aux autorités compétentes pour surmonter les obstacles financiers liés au projet d'autoroute Tuyên Quang - Hà Giang.

D'autres tâches spécifiques ont également été confiées aux ministères concernés, à le Comité de gestion du capital de l'État dans les entreprises et aux localités afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse.

Actuellement, 40 projets nationaux de transport clés sont en cours dans tout le pays, comprenant 92 composantes couvrant le transport routier, ferroviaire et aérien dans 48 villes et provinces au niveau central.

VNA/CVN