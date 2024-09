Russie

Entreprises vietnamiennes au Salon international de l'alimentation et des boissons

Photo : VNA/CVN

Le pavillon vietnamien, représentant 50 entreprises, s'étend sur une superficie de 250 m². Il met en valeur une gamme diversifiée de produits, notamment du café, de la cannelle, de l'anis, des noix de cajou, du riz et ses dérivés, des ingrédients alimentaires, du poivre et diverses boissons.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), Vu Ba Phu, a mis l'accent sur l'importance d'une collaboration renforcée et d'une plus grande ouverture dans le difficile contexte actuel. Il a souligné la nécessité de réduire les nouvelles restrictions et d'éliminer promptement les obstacles au commerce bilatéral, afin de créer des opportunités et d’alléger les fardeaux sur les activités commerciales et d'import-export des communautés d'affaires du Vietnam et de l'Union économique eurasiatique (UEEA).

Promotion du commerce

Dans son allocution, Dmitri Zavgorodniy, directeur général du groupe ITE – organisateur de l’événement, a exprimé sa joie que la Vietrade du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce ainsi que des entreprises vietnamiennes aient choisi Worldfood Moscou 2024 pour mener des activités de promotion du commerce.

Il a rappelé que pendant les cinq premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie avaient connu une croissance remarquable de 51,4% en rythme annuel, atteignant 1,96 milliard d'USD. La présence des entreprises vietnamiennes devra contribuer à l'expansion de la coopération économique et commerciale, tout en renforçant les liens d'amitié entre les deux nations.

Le Salon international de l'alimentation et des boissons Worldfood Moscou, lancé en 1991, est l'événement annuel le plus prestigieux et le plus important en Russie dans le secteur de l'agroalimentaire et des boissons.

L'édition de cette année, qui a lieu du 17 au 20 septembre, rassemble plus de 1.100 entreprises et exposants originaires de plus de 40 pays, et prévoit d'accueillir plus de 20.000 visiteurs en provenance de plus de 72 pays.

VNA/CVN