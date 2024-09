Le PM demande aux parties concernées d'élaborer leurs plans de transformation numérique

Le Premier ministre a publié le 16 septembre 2024 la directive n°34 (34/CT-TTg) sur l'élaboration du Plan de transformation numérique pour les ministères, branches et localités.

Ces dernières années, la mise en œuvre des décisions et stratégies du Premier ministre concernant le Plan national de transformation numérique a donné des résultats positifs : l'infrastructure technique répond essentiellement aux besoins, de nombreux services publics ont été traités complètement en ligne, l'économie numérique et la société numérique se développent activement et le classement national de l’e-gouvernement a été amélioré, etc.

Cependant, la transformation numérique est une tâche ardue qui nécessite une grande détermination et des actions fortes. Dans le même temps, il est nécessaire de clarifier les tâches, solutions et avancées clés pour donner une impulsion au développement de l’économie et de la société numériques.

L’une des avancées de la digitalisation est le projet “Développement de l’application des données démographiques, d’identification et d’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025 et de vision 2030 (Projet 06), chargé par le ministère de la Sécurité publique.

Le Premier ministre a demandé aux ministres, aux chefs des agences au rang ministériel et des agences gouvernementales ainsi qu'aux présidents des villes et des provinces du ressort central de continuer à identifier les avancées, en veillant à ce qu'ils disposent de leurs propres projets révolutionnaires pour mettre en œuvre la transformation numérique dans leur domaine et leur champ de gestion.

Il a demandé que les ministères, les secteurs et les localités ayant des projets clés suivent de près la réalité, tout en assurant la synchronisation et la conformité avec le Projet 06. Ils doivent achever leurs projets avant le 15 octobre.

Les ministres, les chefs des agences au rang ministériel et des agences gouvernementales ainsi que les présidents des comités populaires des villes et provinces du ressort central sont responsables devant le Premier ministre de la mise en œuvre des projets dans leurs secteurs, domaines et localités.

