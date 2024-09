Le Vietnam s’attend à un afflux d’investissements américains

>> Bac Liêu invite les entreprises américaines à investir sur son sol

>> Dà Nang coopère avec les États-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Il y a quelques jours, le vice-président principal chargé des relations gouvernementales et des affaires mondiales du groupe américain SpaceX, Tim Hughes, s’est rendu au Vietnam, à l’occasion de l’anniversaire de la portée des relations au partenariat stratégique entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, Tim Hughes a fait savoir que SpaceX souhaitait investir et fournir des services internet par satellite au Vietnam, notamment en fournissant des services Starlink dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles.

Il a même suggéré que le Vietnam prépare les infrastructures et autres conditions nécessaires pour que le projet soit efficace, contribuant ainsi à aider le Vietnam à atteindre une couverture Internet à 100%.

Le Vietnam, un marché prometteur

SpaceX n’est pas la seule entreprise américaine à venir récemment au Vietnam. Depuis la visite du président américain, Joe Biden, il y a un an, à l’issue de laquelle les deux pays ont officiellement amélioré leurs relations, de nombreux présidents de "grands groupes" américains sont venus au Vietnam. Parmi eux, on peut citer le président de NVIDIA, Jensen Huang ou encore le directeur général d’Apple, Tim Cook.

À la fin de l’année dernière, lorsque Jensen Huang, est arrivée au Vietnam, de nombreux engagements ont été pris pour faire du Vietnam la deuxième "maison" de NVIDIA. Et cela semble progressivement devenir une réalité, car en avril 2024, le vice-président de NVIDIA, Keith Strier, s’est rendu au Vietnam pour discuter spécifiquement des plans de coopération entre les deux parties.

En conséquence, un plan de coopération d’investissement sur quatre ans a été discuté, comprenant la création d’une entité juridique au Vietnam, la création d’un centre de R&D et d’une formation en IA ; l’installation des systèmes de superordinateurs ; le transfert d’une partie de la production d’unités de traitement d’image (GPU) pour supercalculateurs au Vietnam, etc. NVIDIA à cette époque a également coopéré avec le groupe FPT pour développer une "usine" d’IA de 200 millions d'USD au Vietnam.

À son arrivée au Vietnam à la mi-avril 2024, Tim Cook a promis qu’Apple achèterait davantage de composants produits par des partenaires au Vietnam, tout en soutenant le Vietnam dans le domaine de l’innovation et en augmentant les achats auprès des fournisseurs au Vietnam.

Apple est de plus en plus présente au Vietnam à travers un système de 70 usines de partenaires OEM, spécialisées dans la production de composants électroniques (comme des panneaux électriques, des caméras, des écrans…) et l’assemblage de produits Apple. Ce nombre devrait augmenter dans un avenir proche, lorsque des engagements d’achat et le désir de déplacer la production au Vietnam seront pris par Apple.

Investisseurs américains

De même, une série de mouvements positifs peuvent être observés chez d’autres investisseurs américains. Marvell en est un exemple. Ce dernier veut faire du Vietnam une base de premier plan.

Selon Lê Quang Dam, directeur général de Marvell Vietnam, au cours des trois prochaines années, Marvell augmentera ses effectifs d’environ 20% par an et visera prochainement le cap de 500 ingénieurs, contre 400 actuellement. Si ce chiffre est atteint, le Vietnam deviendra le troisième plus grand centre opérationnel de Marvell, après les sièges sociaux aux États-Unis et en Inde.

Photo : VNA/CVN

Pepsico a récemment commencé la construction d’une nouvelle usine de 300 millions d'USD à Long An. Le "géant" des semi-conducteurs Lam Research envisage de coopérer avec la société Seojin (qui possède des usines situées à Bac Ninh et Bac Giang) pour développer une usine et une chaîne d’approvisionnement en phase I, avec un capital de 1 à 2 milliards d'USD.

Et Google, Meta, Microsoft, Boeing, Amazon, Netflix, Pfizer, Visa… ont tous des initiatives positives au Vietnam. Lorsque la délégation commerciale du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABC) est arrivée au Vietnam en mars 2024, il s’agissait de la plus grande délégation commerciale américaine jamais vue.

Selon Ted Osius, président et directeur général de l’USABC, les entreprises américaines considèrent le Vietnam comme un marché émergent et une destination d’investissement attractive.

Après que le Vietnam et les États-Unis ont amélioré leurs relations avec une déclaration commune soulignant de nombreux domaines susceptibles de promouvoir la coopération dans les temps à venir, notamment l’innovation et les semi-conducteurs, de nombreuses attentes ont émergé quant à l’essor des flux d’investissement américains au Vietnam. Mais en réalité, si l’on regarde les statistiques, ce chiffre n’est pas énorme.

Concrètement, en 2023, un peu plus de 623 millions d'USD de capitaux d’investissement américains ont été enregistrés au Vietnam. Au cours des huit premiers mois de cette année, ce chiffre était encore plus modeste, à seulement 135,8 millions d'USD. Ainsi, au lendemain de sa rencontre avec Tim Hughes du groupe SpaceX, le Premier ministre Pham Minh Chinh a une fois de plus souligné que les chiffres "ne sont pas à la hauteur du potentiel".

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Tu Thanh, directeur général adjoint régional et représentant en chef de l’USABC au Vietnam, il faut également constater que les statistiques ne reflètent pas pleinement la réalité des investissements américains au Vietnam. Et en fait, même l’agence statistique, le ministère du Plan et de l’Investissement l’a souligné à plusieurs reprises.

Pour exemple, en juin 2024, le groupe Amkor a levé 1,07 milliard d'USD pour porter le capital d’investissement total de l’usine de semi-conducteurs de Bac Ninh à 1,6 milliard d'USD, soit 11 ans plus tôt que prévu. Il s’agit d’un investissement important et très significatif dans le contexte où le Vietnam est en train de devenir un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’industrie des semi-conducteurs.

Amkor est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de services externalisés de conditionnement et de test de semi-conducteurs, cofondé par des Sud-Coréens, mais son siège est aux États-Unis. Cependant, Amkor investit au Vietnam à travers des entités juridiques à Singapour, comme de nombreuses autres grandes entreprises, dont Samsung. Cet investissement est donc enregistré le le compte de Singapour. De nombreuses entreprises américaines ont investi au Vietnam par l’intermédiaire de ces pays tiers, de sorte que les statistiques ne reflètent pas l’ensemble de la situation.

Boom des investissements en perspective

Cependant, sans tenir compte de ce facteur, on peut encore s’attendre à un boom des investissements américains au Vietnam dans les temps à venir. Cette attente vient non seulement de l’attention des partenaires américains, mais aussi des efforts de la partie vietnamienne.

"Le gouvernement vietnamien s’efforce de préparer les meilleures conditions pour accueillir les investisseurs dans les secteurs des semi-conducteurs, de la haute technologie et de l’IA, est déterminé à concrétiser le contenu de la coopération dans la déclaration commune des deux pays", a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung.

Le responsable a récemment déployé de grands efforts pour appeler et promouvoir les "aigles" technologiques, y compris les États-Unis, à venir au Vietnam. En juin 2024, il s’est également rendu personnellement aux États-Unis, directement au "siège" d’une série de grandes entreprises américaines, telles que ARM, Google et Marvell pour les appeler à investir au Vietnam.

Pour la première fois, sous la coprésidence du ministre Nguyên Chi Dung et du vice-secrétaire d’État américain José Fernández, le dialogue économique Vietnam - États-Unis a eu lieu. Les deux parties ont convenu d’une série de solutions visant à attirer et à maintenir des investissements de haute qualité, en établissant une coopération pour construire un écosystème industriel des semi-conducteurs, etc., ouvrant des opportunités pour promouvoir la coopération économique et les investissements entre le Vietnam et les États-Unis. Il s’agit d’une base importante pour que les flux d’investissements américains s’accélèrent vers le Vietnam dans le temps à venir.

NDEL/VNA/CVN