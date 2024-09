Transports : le PM demande d’accélérer le décaissement des investissements publics

>> Le Premier ministre ordonne l'accélération du décaissement des investissements publics

>> Hô Chi Minh-Ville : seulement 27% des fonds alloués à la santé décaissés au 1er semestre

>> Le PM clarifie les points focaux pour accélérer le décaissement des investissements publics

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la réunion, Pham Minh Chinh, aussi président du comité, a déclaré que 40 projets nationaux importants dans les transports routier, ferroviaire et aérien étaient déployés dans 48 villes et provinces du ressort central. Il a demandé au Comité d’État chargé des ouvrages d’importance nationale du secteur des transports de discuter et de proposer des solutions, en vue de continuer à éliminer les difficultés et les obstacles et de promouvoir l'avancement des projets.

Il a souligné que le typhon Yagi avait causé d'importants dégâts en vi humain et en bien dans les provinces du Nord, avec une perte matérielle estimée à environ 40 000 milliards de dôngs (1,62 milliards d'USD), affectant considérablement la croissance économique.

À côté des solutions pour surmonter les conséquences du typhon, reprendre la production et les affaires..., l’accélération du décaissement des investissements publics, notamment pour la mise en œuvre des ouvrages et des projets clés dans le secteur des transports, contribuera aussi à promouvoir la croissance économique, a-t-il dit.

Exprimant son mécontentement face au lenteur dans le décaissement des investissements publics par certains secteurs et localités alors que de nombre d'autres en ont besoin, le Premier ministre a demandé aux ministères et secteurs de tirer des leçons de l'expérience, de réexaminer leur travail et aussi de féliciter les secteurs, les localités ayant mené à bien leurs tâches confiées et fait preuve de responsabilité dans leurs travaux.

VNA/CVN