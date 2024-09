Prévisions sur le panorama économique en 2025

Deux scénarios de croissance et d'inflation en 2025 ont été présentés au gouvernement par le Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère du Plan et de l'Investissement lors d'une récente réunion.Le premier scénario prévoit un taux de croissance du PIB en 2025 de 6,5 à 7%, et une inflation d'environ 4 à 4,5%. Le second envisage une croissance de 7 à 7,5% et une inflation de 4,5%.

Le Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère du Plan et de l'Investissement a proposé de choisir le premier scénario pour 2025, dans le contexte où la situation mondiale devrait continuer à connaître des difficultés et des défis et où l’économie nationale continuerait d’être affectée par des évolutions défavorables de l’extérieur.

Toutefois, la tendance générale s’avère positive. Les dernières prévisions de plusieurs institutions internationales indiquent qu'en 2025, la croissance économique du Vietnam atteindrait un niveau plus élevé qu'en 2024.

Selon la Banque asiatique de développement (BAD) par exemple, l'économie vietnamienne atteindrait une croissance de 6% cette année, puis 6,2% en 2025. La Banque mondiale (BM), elle aussi, prévoit que l'économie vietnamienne connaîtrait une croissance de 6,1% en 2024 et de 6,5% en 2025-2026.

Les experts de la BM estiment que la reprise des exportations de produits manufacturés et transformés, ainsi que la reprise du tourisme, de la consommation et des investissements, seront des facteurs importants.

Pour le long terme, Sebastian Eckardt, responsable de la pratique pour la macroéconomie, le commerce et l'investissement dans la région Asie de l'Est et Pacifique chez BM, a déclaré que le développement des marchés de capitaux créerait d'importantes sources de capitaux à long terme pour l'économie, aidant ainsi le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.Pour stimuler plus fortement la croissance, attirer les investissements dans des domaines industriels pionniers, tels que les semi-conducteurs, l'IA..., est également considéré comme une clé importante.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a affirmé à plusieurs reprises que c'était l'un des facteurs importants pour que le Vietnam puisse accélérer son développement.

