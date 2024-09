Vietnam - Chine

Le commerce bilatéral dépasse les 130 milliards d'USD en huit mois

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, le chiffre d'affaires à l'importation de marchandises en provenance de Chine a atteint 92,5 milliards d'USD, soit une forte augmentation de 34,25 % en glissement annuel.

Sur ce total, 15 groupes de marchandises importées de Chine ont généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Parmi ceux-ci figurent deux groupes ayant connu un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d'USD : machines-outils et pièces détachées (18,43 milliards d'USD), et ordinateurs, produits électroniques et composants (22,65 milliards d'USD).

À la fin du mois d'août, le Vietnam comptait dix groupes de marchandises exportées vers la Chine ayant généré un chiffre d'affaires d'au moins un milliard de dollars. Les produits d'exportation phares du Vietnam sont les téléphones de tous types et leurs composants ; les ordinateurs, les produits électroniques et leurs pièces détachées ; les appareils de photo, les caméscopes et leurs accessoires ; les légumes ; les machines-outils et leurs pièces détachées.

Ainsi, le Vietnam a enregistré un déficit commercial de 54,22 milliards d'USD avec la Chine. En 2024, la Chine est considérée comme le principal débouché des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam, avec un taux de croissance de plus en plus élevé. Outre les produits phares comme les légumes, les fruits et les produits de la mer, les entreprises vietnamiennes s’efforcent d’augmenter les parts de marché d'autres produits à fort potentiel comme le caoutchouc, le poivre ou le manioc.

Depuis le début de cette année, la Chine est le seul marché avec lequel les échanges commerciaux du Vietnam dépassent la barre des 100 milliards d'USD.

Selon les prévisions, le chiffre d'affaires des importations et des exportations entre le Vietnam et la Chine pourrait atteindre 200 milliards d'USD cette année, voire le dépasser.

VNA/CVN