Exportations : une nettemais fragile embellie

>> Les exportations vietnamiennes se redressent mais restent confrontées à des défis

>> Les exportations de produits aquatiques devraient atteindre 4,4 milliards d'USD

>> Augmentation de la valeur des exportations du secteur des épices

Selon le directeur du Département du plan de financement relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Bùi Huy Son, le commerce extérieur du Vietnam en 2024, notamment les exportations vers les marchés clés tels que l’Europe et l’Amérique, rencontrent à la fois des opportunités et des défis. Plus précisément, les accords de libre-échange (FTA) signés continuent d’avoir un impact positif, préservant les atouts du pays en matière de commerce et d’investissement. De plus, la demande du marché mondial, des marchés européen et américain en particulier, se redresse progressivement. L’inflation a commencé à diminuer fin 2023 et devrait se rapprocher du niveau cible proposé par la Banque d’État du Vietnam pour 2024.

Photo : VNA/CVN

Cependant, l’économie mondiale entre dans une nouvelle période comportant de nombreux risques, défis et difficultés. Le fait que les pays développés accordent davantage d’attention aux questions de développement durable, de lutte contre le changement climatique et de sécurité des consommateurs entraîne l’établissement de nouvelles normes et réglementations liées à la chaîne d’approvisionnement. Les exigences en termes de matières premières, de travail et d’environnement sont plus strictes pour les produits importés. De plus, le fait que ces pays diversifient leurs sources d’approvisionnement, en se concentrant sur un certain nombre de partenaires proches du marché et de partenaires concurrents du Vietnam, augmente les difficultés d’exportation du pays.

Diversification des marchés

Les entreprises vietnamiennes exportatrices doivent répondre aux exigences de qualité et aux règles, et diversifier leurs marchés, car la production et les activités commerciales devraient être confrontées à de nombreux défis en raison de l’imprévisibilité de l’économie mondiale, malgré des résultats d’exportation positifs au cours des premiers mois de l’année.

De janvier à avril 2024, le commerce extérieur du Vietnam s’est chiffré à 238,88 milliards d’USD, soit une augmentation de 15,2% par rapport à la même période de l’année dernière. Les exportations ont atteint 123,64 milliards d’USD, en hausse de 15% sur un an, tandis que les importations se sont chiffrées à 115,24 milliards, en hausse de 15,4%. Le pays a dénombré 21 groupes de produits générant chacun un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un milliard d’USD, représentant à eux seuls 86,4% du chiffre d’affaires à l’exportation.

Il convient de noter que les expéditions vers les principaux marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne (UE) et la Chine ont enregistré une croissance à deux chiffres au cours des quatre premiers mois de l’année. Les États-Unis demeurent le plus grand marché à l’export du Vietnam, avec un chiffre d’affaires estimé à 34,1 milliards d’USD, en hausse de 19,1% en glissement annuel. Les exportations vers la Chine se sont établies à 18 milliards d’USD, soit une hausse de 14,4% sur un an, celles vers l’UE et la République de Corée, à 16,4 milliards et 8,4 milliards, en hausse de 15% et 10,2% respectivement.

Malgré des perspectives encourageantes, les entreprises exportatrices sont confrontées à des défis importants. Par exemple, une série de réglementations concernant les produits respectueux de l’environnement, les responsabilités élargies des fabricants, la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et les exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont appliquées par l’UE. Les pays exportant vers ce marché doivent s’y conformer.

Les experts recommandent aux entreprises de maximiser le potentiel des marchés avec lesquels le Vietnam a signé des FTA. De nouveaux marchés tels que l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud devraient être exploités, ont-ils noté.

D’après l’économiste Dinh Trong Thinh, le Vietnam est partie de 19 FTA bilatéraux et multilatéraux avec la plupart des grandes économies du monde, dont 16 sont en vigueur avec plus de 60 partenaires, couvrant les cinq continents et représentant près de 90% du PIB mondial.

Pour atteindre l’objectif de croissance des exportations pour cette année, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’efforce de mettre en œuvre des mesures, notamment en élargissant les négociations sur les FTA, en exploitant au mieux les incitations fiscales des accords signés et en innovant dans les activités de promotion du commerce, a déclaré Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département du commerce extérieur relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo : VNA/CVN

Aperçu des activités d’import-export

Le Département du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce vient de publier le Rapport sur l’import-export du Vietnam 2023. Ce rapport est une publication annuelle du ministère depuis 2016, fournissant un aperçu des activités pour l’année écoulée. Il sert également de document de référence utile pour les entreprises, leur permettant de suivre les informations sur le marché, ainsi que les politiques et mécanismes liés à l’importation et à l’exportation, afin de planifier leurs activités de production, commerciales et d’exportation.

En vertu de ce texte, les exportations vietnamiennes ont atteint 354,7 milliards d’USD en 2023, soit une baisse de 4,6% par rapport à 2022. Hô Chi Minh-Ville est restée en tête du pays en termes de valeur des exportations avec 42,46 milliards d’USD, bien que ce résultat ait diminué de 10,8% par rapport à 2022. La mégapole du Sud était suivie de Bac Ninh avec plus de 39,3 milliards d’USD, Binh Duong (plus de 30,6 milliards), Hai Phong (près de 26,8 milliards), Thai Nguyên et Bac Giang (près de 25,7 milliards et près de 24,5 milliards respectivement), Dông Nai (21,6 milliards), Hanoï (plus de 16,6 milliards), Phu Tho et Vinh Phuc (10,6 milliards et près de 10 milliards respectivement).

Selon Nguyên Câm Trang, directrice adjointe du Département du commerce extérieur, trois groupes de biens ont vu leurs exportations croître : produits agricoles et aquatiques, combustibles minéraux et industrie manufacturière. Ces derniers temps, le ministère de l’Industrie et du Commerce a pris des mesures pour encourager les entreprises à exporter des fruits et légumes vers le marché chinois. Pour les aider à stimuler leurs exportations, il s’est concentré sur la résolution des difficultés en matière de production et sur la facilitation des procédures administratives. Une attention particulière a également été accordée aux solutions permettant d’élargir les marchés d’exportation en exploitant les opportunités offertes par les FTA et en promouvant les activités de promotion du commerce.

Thê Linh/CVN