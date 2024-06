L’e-commerce doit réduire son empreinte plastique pour se mettre au vert

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport sur les déchets plastiques du commerce électronique publié par l’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), le marché de la vente au détail en ligne du Vietnam en 2023 était estimé à 17,3 milliards d'USD et celui de la livraison de nourriture en ligne à 1,4 milliard d'USD.

Le rapport estime qu’environ 332.000 tonnes d’emballages ont été consommées dans le commerce électronique en 2023, dont 171.000 tonnes de plastique. D’ici 2030, les déchets plastiques du commerce électronique devraient s’élever à 800.000 tonnes.

Le rapport et les activités de recherche associées s’inscrivent dans le cadre du projet "Réduire les déchets plastiques océaniques au Vietnam" parrainé par le Fonds mondial pour la nature au Vietnam (WWF-Vietnam).

"Les emballages courants pour les paquets et colis de marchandises dans la vente au détail en ligne sont des boîtes en carton, des sacs en papier ou des sacs en nylon, sans parler des accessoires en nylon utilisés à des fins d’insertion, de revêtement et de conditionnement", a indiqué Nguyên Thanh Hung, du Conseil consultatif de la VECOM.

L’enquête de l’équipe de recherche sur les canaux de vente en ligne montre que les sacs en nylon sont utilisés sur toutes les plateformes en ligne, qu’il s’agisse de sites Internet, de plateformes de commerce électronique ou de réseaux sociaux. La plupart des activités de commerce électronique au Vietnam sont concentrées dans les localités le long de la côte ou au bord des fleuves se jettant directement dans la mer telles que Hô Chi Minh Ville, Hanoï, Hai Phong, Dà Nang, Huê, Cân Tho et Nha Trang.

Comme la plupart des déchets plastiques provenant du commerce électronique sont déposés avec les ordures ménagères et ne sont ni collectés, ni triés, ni recyclés, une grande partie des déchets plastiques finissent dans la mer.

Selon le rapport, l’augmentation de l’utilisation des emballages plastiques dans le commerce électronique est due au recours excessif par les vendeurs aux emballages plastiques pour limiter les coûts et assurer la qualité des livraisons alors que la réglementation sur les normes de protection de l’environnement et les emballages plastiques pour le commerce de vente au détail en ligne fait encore défaut.

"La quantité de déchets générés par l’achat et la vente de biens en ligne doit quintupler par rapport au commerce traditionnel", a estimé Nguyên Huu Tuân, chef du Bureau de la politique du Département du commerce électronique et de l’économie numérique rattaché au ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a prédit que l’indice de la consommation du plastique au Vietnam augmente très rapidement, passant de 3,8 kg par an et par personne en 1990 à 41 kg en 2015 et actuellement à environ 54 kg. La consommation croissante du plastique entraîne une augmentation des déchets plastiques, des risques de pollution blanche et des pressions sur le système de gestion environnementale.

Feuille de route pour l’écologisation de l’e-commerce

Photo : ST/CVN

De plus en plus de consommateurs sont conscients des problèmes environnementaux et sont disposés à ne pas acheter de produits et de services qui ont un impact négatif sur l’environnement. La consommation verte deviendra donc une tendance et le commerce électronique doit désormais aller de pair avec l’écologisation pour minimiser ses impacts sur l’environnement et la société.

L’article 64 du décret N°08/2022/ND-CP du gouvernement détaillant certaines dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 énonce des dispositions très strictes sur les déchets plastiques, notamment la non-production et la non-importation, à partir du 1er janvier 2026, de "sacs en nylon non biodégradables de dimensions inférieures à 50 cm x 50 cm et d’une épaisseur de film inférieure à 50 µm ; sauf en cas de production pour l’exportation ou de production ou d’importation pour le conditionnement des produits et marchandises destinés à la vente sur le marché".

Les organisations et les particuliers producteurs et importateurs des produits plastiques à usage unique et des emballages plastiques non biodégradables sont responsables dans leur recyclage et leur traitement conformément aux dispositions du présent décret. Après le 31 février 2030, le Vietnam cessera de produire et d’importer des produits microplastiques à usage unique et des emballages plastiques difficilement biodégradables (y compris les sacs en nylon difficilement biodégradables, les boîtes d’emballage et de conserve en mousse plastique) et les produits contenant des microplastiques.

Elle a également exhorté à encourager les entreprises de transport à utiliser des moyens respectueux de l’environnement, et en particulier, à mobiliser et à encourager les consommateurs en ligne à acheter des produits auprès de fabricants et de transporteurs respectueux de l’environnement ou à acheter des produits portant des labels verts et des écolabels du commerce électronique.

La VECOM prévoit de se coordonner de manière proactive avec d’autres agences et organisations pour mobiliser les plateformes de commerce électronique et les entreprises de livraison express afin de vulgariser la responsabilité sociétale des entreprises, d’associer la protection de l’environnement à leur image, et d’inciter les étudiants en commerce électronique à participer à des recherches scientifiques sur la protection de l’environnement dans le commerce électronique

Actuellement, le Vietnam participe aux négociations sur le Traité mondial de lutte contre la pollution plastique. Ce pacte juridiquement contraignant devrait être ratifié par les pays membres de l’ONU d’ici la fin 2024. Il aura un impact global, non seulement sur la réduction de la pollution plastique, mais également sur toutes les activités socio-économiques, y compris le commerce électronique.

VNA/CVN