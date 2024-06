Premier semestre

Les exportations de produits aquatiques devraient atteindre 4,4 milliards d'USD

Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques devraient atteindre 4,4 milliards d'USD au premier semestre 2024, en hausse de 6% sur un an, malgré des défis tels que les conditions météorologiques extrêmes et la pression concurrentielle sur les prix à l'exportation, les coûts élevés des intrants et la pénurie de matières premières, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).