Quang Tri renforce la surveillance et la traçabilité de l'origine des produits halieutiques

Dans les efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Quang Tri (Centre) s'est concentrée sur la surveillance et la traçabilité de l'origine des produits halieutiques exploités dans les ports de pêche.

>> Ninh Thuân redouble d’efforts pour contrecarrer la pêche INN

>> Bên Tre déploie des mesures synchroniques contre la pêche INN

>> Les garde-frontières de Quang Ngai font entendre leur voix contre la pêche INN

Le Département provincial de la pêche de Quang Tri applique un système électronique de traçabilité des produits de la mer (eCDT). Grâce à ce logiciel, les agences de gestion de l'État contrôlent plus strictement les navires de pêche entrant et sortant des ports, délivrent plus rapidement des certificats, notamment des certificats d'origine des produits halieutiques exploités.

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de la province de Quang Tri vient également de publier un document demandant aux départements et secteurs de gérer les navires entrant et sortant des ports, d'améliorer l'efficacité de l’exploitation de ceux-ci, de bien surveiller le volume de produits exploités...

Plus précisément, cette agence a demandé au département provincial de l'Agriculture et du Développement rural d'allouer des ressources pour déployer le logiciel eCDT dans les ports de pêche afin de soutenir les pêcheurs, les entreprises et les forces compétentes.

Le Commandement provincial des gardes-frontières doit mener des contrôles stricts de 100% des navires de pêche entrant et sortant et gérer strictement ceux qui enfreignent la réglementation sur la pêche INN.

VNA/CVN