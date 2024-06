Examen du projet pilote de postes-frontières intelligents à Lang Son

La séance a également abordé la coordination des efforts visant à construire un modèle de postes-frontières intelligents entre Lang Son au Vietnam et la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine.

Les autorités provinciales de Lang Son ont mené de discussions régulières avec leurs homologues chinois sur la mise en œuvre de l’accord-cadre sur l’accélération de la construction pilote de postes-frontières intelligents à travers des conférences et des séminaires.

Le projet est divisé en deux phases, réalisé du troisième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2029, avec un coût total estimé à 7,9 billions de dôngs (329,1 millions d'USD). Les fonds seront destinés à construire et étendre des itinéraires, des infrastructures et des terminaux dédiés au transport de marchandises.

Nguyên Thi Huong, vice-présidente du Comité national des frontières du ministère des Affaires étrangères et cheffe du groupe de travail, a partagé des opinions sur la construction et la gestion de modèles de postes-frontières intelligents aux postes-frontières de Huu Nghi et de Tân Thanh à Lang Son.

Elle a proposé que la province de Lang Son continue de suivre de près le projet, en travaillant efficacement avec le bureau du gouvernement pour partager des informations et signaler rapidement tout problème lors de la mise en œuvre du projet.

