Le Vietnam exporte 1,44 million de tonnes de riz vers les Philippines en cinq mois

Le Vietnam a expédié 1,44 million de tonnes de riz aux Philippines au cours des cinq premiers mois de l’année, ce qui en a fait le plus grand exportateur de riz vers cet État insulaire pendant cette période, selon le ministère philippin de l’Agriculture.

Actuellement, le riz vietnamien domine la région métropolitaine de Manille et les provinces du Sud des Philippines grâce à sa qualité et à ses prix raisonnables, ouvrant ainsi de belles perspectives aux exportateurs vietnamiens de riz au second semestre.

Entre janvier et mai, les Philippines ont importé près de 2 millions de tonnes de riz, dont 300.227 tonnes de Thaïlande, 144.834 tonnes du Pakistan et 65.080 tonnes du Myanmar.

En 2023, les importations totales de riz des Philippines ont atteint 3,6 millions de tonnes, en baisse de 5,9% par rapport au record de 3,82 millions de tonnes en 2022. Cette année, les Philippines devraient importer environ 4 millions de tonnes de riz.

Le riz vietnamien est adapté aux goûts, aux habitudes de consommation et répond aux diverses demandes des populations philippines, a expliqué le conseiller commercial de l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines, Phùng Van Thanh.

De plus, l'offre de riz vietnamien est stable tant en quantité qu'en prix, en mesure de répondre à la demande annuelle des Philippines. Par ailleurs, la distance géographique est proche, donc les coûts sont faibles et le transport est pratique.

En outre, le riz vietnamien profite de privilèges grâce à des accords commerciaux auxquels les deux parties participent, tels que l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA), le Partenariat économique régional global (RCEP)..., a ajouté Phùng Van Thanh.

Afin de maintenir les exportations de riz aux Philippines de manière durable, Phùng Van Thanh a recommandé aux entreprises vietnamiennes, en plus de rechercher de nouveaux marchés, de toujours veiller à maintenir leur position sur le marché philippin.

D'autre part, il leur est nécessaire de continuer à se coordonner avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade et l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines pour mettre en œuvre des programmes de promotion des produits à base de riz.

Il faut également assurer une qualité stable du riz, améliorer constamment la qualité des produits à base de riz exportés, contribuant ainsi à augmenter la valeur du chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes, a indiqué Phùng Van Thanh.

