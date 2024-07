Le Vietnam et Singapour promeuvent leur coopération

Lors de la rencontre, Gan Kim Yong a présenté les plus sincères condoléances de Singapour pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un grand dirigeant qui avait posé des bases solides pour les relations Vietnam - Singapour.

Remerciant Singapour pour ses condoléances, Trân Luu Quang a proposé que les deux parties continuent de se coordonner étroitement pour amener les relations entre les deux pays vers de nouveaux sommets dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu que les deux pays devaient fixer des objectifs et des plans pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, s’intéresser à la coopération dans les domaines de l'économie verte et de l’économie numérique à travers des projets spécifiques, encourager les ministères de l'Éducation des deux pays à promouvoir la coopération pour améliorer les qualifications et les compétences des ressources humaines, continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux...

VNA/CVN