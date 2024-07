Le président Tô Lâm reçoit l'envoyé spécial du Premier ministre japonais

Le chef de l’État vietnamien a déclaré apprécier hautement les efforts de Suga Yoshihide pour promouvoir les relations entre les deux pays, notamment en offrant des vaccins contre le COVID-19 au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a suggéré à l'ancien Premier ministre japonais de continuer à soutenir la promotion des échanges de délégations des deux pays à tous les niveaux et de leur coopération dans la défense, la sécurité, l’économie, ainsi que l’élargissement de la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines...

De son côté, Suga Yoshihide, au nom du gouvernement japonais, a adressé au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam ainsi qu'à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong ses sincères condoléances et ses remerciements pour les contributions importantes du secrétaire général à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Il a estimé que sous l'attention et la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, les relations Vietnam - Japon avaient connu un développement vigoureux dans tous les domaines, abordant notamment la mise en œuvre de nombreux projets significatifs et les investissements de 2.500 entreprises japonaises au Vietnam.

Il a assuré que le gouvernement japonais et lui-même continueraient à déployer des efforts pour renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon, rendre plus substantielle et plus efficace la coopération bilatérale dans l'économie, l'investissement, le commerce, l’octroi d’aides publiques au développement (APD) et le travail.

VNA/CVN