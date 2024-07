Le président Tô Lâm reçoit le représentant spécial du dirigeant chinois Xi Jinping

Dans l'après-midi du jeudi 25 juillet, à Hanoï, le président Tô Lâm, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, a reçu Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), représentant spécial du secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois Xi Jinping, qui est arrivé au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, suite à son décès le 19 juillet.

Le président Tô Lâm a remercié le Comité central du PCC pour ses condoléances, ainsi que le dirigeant Xi Jinping pour s’être rendu à l'ambassade du Vietnam en Chine pour présenter ses condoléances et exprimer ses sentiments pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong. Il a également remercié la délégation chinoise pour sa présence aux cérémonies funéraires du dirigeant vietnamien. Selon lui, tout cela illustre les relations entre le Vietnam et la Chine ainsi que les sentiments du Parti, de l'État, du peuple chinois et du dirigeant Xi Jinping envers le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le président Tô Lâm a souligné que le Vietnam accordait une importance et une priorité absolue à ses relations avec la Chine dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification.

Wang Huning a présenté les sincères condoléances du Comité central du PCC et du dirigeant Xi Jinping au Vietnam et à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Rappelant les évaluations du dirigeant Xi Jinping à l’égard du secrétaire général Nguyên Phu Trong, il a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un marxiste inébranlable et un dirigeant remarquable du Vietnam, un camarade proche et un grand ami de la Chine et qu’il avait apporté de nombreuses et particulièrement importantes contributions au développement des relations entre les deux Partis, les deux pays.

Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong constitue non seulement une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, mais aussi une perte pour le Parti, l'État et le peuple chinois, ainsi qu'une perte pour la paix et le progrès de l'humanité, a-t-il affirmé, ajoutant que le Parti, l'État et le peuple chinois seraient toujours aux côtés du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Il a souligné que la Chine considérait le Vietnam comme une priorité et un choix stratégique dans sa politique sur les relations de voisinage.

Les deux parties ont convenu de continuer à suivre de près et à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes importantes entre le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, pour approfondir et améliorer constamment les relations bilatérales, dans l’intérêt des deux peuples pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.

