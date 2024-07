L'héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur le modèle de socialisme au Vietnam

Après près de 60 ans de travail dont plus de 13 ans à la tête du Parti communiste vietnamien, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours déterminé que l’objectif fondamental de la cause révolutionnaire du Vietnam était l'indépendance nationale associée au socialisme contribuant ainsi à réaliser l’aspiration de faire du Vietnam un pays puissant.

>> Le SG du Parti, Nguyên Phu Trong, laisse un grand héritage à la diplomatie nationale

>> Empreintes du SG Nguyên Phu Trong dans le secteur diplomatique

>> Les décisions du SG Nguyên Phu Trong renforcent la confiance nationale et internationale

Photo : VNA/CVN

Dans la cause de l’édification du socialisme au Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours affirmé le rôle fondamental du marxisme-léninisme et de l'idéologie de Hô Chi Minh, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle et la mission du peuple dans l'idéologie de Hô Chi Minh.

Sur la base de recherches théoriques scientifiques, notamment le marxisme-léninisme et l'idéologie de Hô Chi Minh, combinées à un résumé de la réalité de Renouveau du Vietnam et à un aperçu des nouvelles théories, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a donné des esquisses du modèle de socialisme vietnamien. Dans l'article Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a précisé : A présent, même si certaines questions nécessitent de réflexions supplémentaires et approfondies, nous sommes arrivés à la vision générale suivante : La société socialiste que le peuple vietnamien se déploie à construire est une société dans laquelle le peuple est maître, la population est prospère, le pays est puissant, démocratique, équitable et avancé.

Elle se distingue par une économie au niveau de développement élevé, basée sur les forces de production modernes et les rapports de production progressistes et adaptés, une culture avancée et imprégnée d’identité nationale. Il s’agit d’une société de la liberté, de la prospérité et du bonheur dans laquelle les conditions requises sont réunies pour l’épanouissement de tous, les groupes ethniques cohabitent dans la solidarité, le respect mutuel et l’entraide pour le développement. Elle se distingue encore par un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple, placé sous la direction du Parti communiste, qui entretient des relations d’amitié et de coopération avec les pays du monde entier.

Toujours dans l'article mentionné, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également contribué à clarifier une question théorique et pratique très importante de notre pays aujourd'hui, à savoir comment le Vietnam passe au socialisme ?

Pour parvenir à ces finalités, nous devons accélérer l’industrialisation et la modernisation du pays en parallèle avec le développement de l’économie du savoir ; développer une économie de marché à orientation socialiste ; édifier une culture avancée imprégnée d’identité nationale ; améliorer le niveau de vie de la population ; assurer le progrès et l’équité sociaux ; garantir la défense et la sécurité nationales ainsi que l’ordre social ; mettre en œuvre une politique étrangère dont les mots d’ordre sont l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, l’intégration internationale proactive et active ; construire une démocratie socialiste ; faire valoir la volonté et les forces du grand bloc de solidarité du peuple entier en combinaison avec les forces de notre temps ; édifier un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple ; bâtir le Parti et un système politique purifiés et puissants.

Selon le Professeur agrégé-Docteur Bui Dinh Phong (Académie nationale de politique de Hô Chi Minh), l'article du secrétaire général Nguyên Phu Trong a passé en revue la situation au Vietnam avant Dôi Moi, qui a été gravement endommagé par la guerre, plein de difficulté, puis au cours des 35 années de Dôi Moi, le pays continue de faire face à des difficultés dans des conditions tant objectives que subjectives. Face à ces défis, notre pays reste convaincu que "la transition vers le socialisme est l'aspiration de notre peuple, le bon choix du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh, conformément à la tendance historique du développement".

Le Professeur agrégé-Docteur Nguyên Duy Loi, rédacteur en chef de la revue des sciences sociales du Vietnam de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait apporté une contribution très importante à la clarification et réalisé de très grands progrès dans le domaine de science politique théorique, dans la compréhension et la réalisation du modèle de socialisme et le chemin vers le socialisme au Vietnam.

Enfin, il a déclaré que l'héritage que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé à la postérité n'était pas seulement un trésor diversifié, riche, massif et profond de science politique théorique complète sur le socialisme et le chemin vers le socialisme au Vietnam mais aussi un riche trésor d'expériences pratiques de la révolution vietnamienne. En particulier, le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un exemple simple, proche du peuple et brillant de la moralité et de la personnalité d'un vrai communiste, a-t-il conclu.

VNA/CVN