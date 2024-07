Des dirigeants de différents pays pleurent le secrétaire général Nguyên Phu Trong

La délégation de haut niveau du Laos, conduite par Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) ; celle de Chine, conduite par Wang Huning, membre du Comité permanent du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) ; celle du Cambodge, conduite par Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (PPC), président du Sénat du Cambodge ; celle de Russie, conduite par Tolstoï Piotr Olegovich, vice-président de la Douma d’État ; celle de Cuba, conduite par Esteban Lazo Hernández, président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, sont toutes allées présenter leurs condoléances.

Présentant ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble du peuple vietnamien, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a partagé sa tristesse extrême dans le registre de condoléances, louant les grandes réalisations du secrétaire général Nguyên Phu Trong pour le Parti, l’État et le peuple du Vietnam.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Laos se souviendraient toujours de ses précieuses contributions à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam, qualifiant le dirigeant vietnamien d’un grand et proche ami du Laos.

De son côté, le général Chansamon Channhalath, ministre de la Défense du Laos, a déclaré que Nguyên Phu Trong était un leader révolutionnaire remarquable et résilient du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam et qu’il avait consacré ses efforts et son intelligence à la défense et au développement de son pays, ainsi qu’au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux armées du Laos et du Vietnam au cours des dernières années.

Dans le registre de condoléances, Wang Huning, membre du Comité permanent du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du dirigeant vietnamien, affirmant que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un grand ami du peuple chinois.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (PPC), président du Sénat du Cambodge, a loué la vision clairvoyante et le ferme soutien du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement de la bonne amitié et de la coopération de longue date dans tous les domaines entre le Vietnam et le Cambodge, dans l'esprit d'amitié entre le PCV et le PPC.

Tolstoï Piotr Olegovich, vice-président de la Douma d’État de Russie, a souligné que le peuple russe se souviendra des grandes contributions personnelles du secrétaire général Nguyên Phu Trong à l'établissement et à la promotion du partenariat stratégique intégral Russie - Vietnam dans un esprit d'amitié traditionnelle, de confiance et de soutien mutuel.

Au nom de Cuba, Esteban Lazo Hernández, président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un ami proche et fidèle de son pays.

Il a estimé que les vastes connaissances théoriques, les expériences et les pratiques révolutionnaires du dirigeant vietnamien avaient des valeurs extrêmement importantes pour l’édification du socialisme au Vietnam et constituaient une source de référence pour le mouvement communiste international.

Il a également souligné que les contributions de Nguyên Phu Trong au développement des résultats de la solidarité et de la fraternité entre les deux peuples, les deux partis et les deux gouvernements étaient d'une importance décisive.

Dans l'après-midi du 25 juillet, de nombreux ambassadeurs, représentants de différents pays et d'organisations internationales au Vietnam ont rendu hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

