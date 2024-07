L’ambassadeur de Singapour salue l’héritage du SG Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a laissé un fier héritage d'un Vietnam qui n'a jamais eu la même position sur la scène internationale et le brillant avenir qu'aujourd'hui, a déclaré l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information.

>> Cérémonies funéraire et commémorative et d'inhumation du SG Nguyên Phu Trong

>> Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez rend hommage au SG Nguyên Phu Trong

Photo: VNA/CVN

Présentant ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du chef du Parti, le diplomate singapourien a décrit le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un dirigeant exemplaire qui a consacré sa vie à améliorer la vie du peuple vietnamien.

Il a rappelé son honneur de présenter ses lettres de créance au secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong, alors qu'il arrivait au Vietnam pour prendre ses fonctions en janvier 2021. Jaya Ratnam a exprimé son impression devant l'accueil chaleureux du secrétaire général et son affection pour Singapour. Nguyên Phu Trong a souvent dit que Singapour et le Vietnam partageaient de nombreux points communs dont la priorité d'assurer le bien-être de la population.

Selon l'ambassadeur singapourien, sous la direction du secrétaire général, les relations Vietnam-Singapour ont également prospéré. En 2012, Nguyên Phu Trong s'est rendu à Singapour et a jeté les bases de l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique l'année suivante. L'année dernière, à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, il a supervisé les plans visant à améliorer davantage les relations – cette fois au niveau le plus élevé possible, un partenariat stratégique intégral.

Avec les efforts visant à élever les relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral, le Vietnam et Singapour auront de nombreuses opportunités pour approfondir et élargir leur coopération, en poursuivant la voie que le secrétaire général a tracé, a déclaré le diplomate singapourien.

VNA/CVN