Des dirigeants de Thaïlande et du Bruneï rendent hommage au SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Dans le registre de condoléances, au nom du gouvernement et du peuple thaïlandais, le Premier ministre Srettha Thavisin a adressé les sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Toutes nos prières sont consacrées à la famille du secrétaire général, au gouvernement et au peuple vietnamiens dans ce moment de douleur et de perte, a-t-il écrit.

Le même jour, des délégations des ambassades de plusieurs pays à Bangkok, dont le Laos, le Cambodge, Singapour, la Malaisie, le Japon, la Russie, la République de Corée, le Bruneï, le Portugal, le Danemark, le Népal, la Mongolie, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l’Indonésie, les Philippines, la Colombie, le Nigeria, le Mexique, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Pakistan, l’Ouzbékistan…, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne de Thaïlande, se sont rendus à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances, saluant les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au renforcement des relations du Vietnam avec d’autres pays et exprimant leur respect, leurs condoléances infinies suite au décès du dirigeant vietnamien.

Ses efforts inlassables et sa détermination dans la lutte contre la corruption et pour le développement du Vietnam ont fait du secrétaire général Nguyên Phu Trong un héros de la nouvelle ère. Le secrétaire général a apporté de grandes contributions à la promotion et à la consolidation des relations de coopération intégrale, d'amitié traditionnelle et de solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam, a écrit l’ambassadeur lao Khamphan Anlavan dans le registre de condoléances.

L'ambassadeur russe Yevgeny Tomikhin a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un grand dirigeant du Vietnam, un bon ami et un supporteur des relations d’amitié Vietnam - Russie.

Au Brunei, l’ambassade du Vietnam organise les 25 et 26 juillet une cérémonie funéraire en l’honneur du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

La princesse Hajah Masna, sœur du sultan du Brunei Haji Hassanal Bolkiah, au nom de la Famille royale et du gouvernement du Brunei, est allée rendre hommage au dirigeant vietnamien.

Des délégations des ambassades de plusieurs pays au Bruneï, dont le Japon, le Laos, la Chine, les États-Unis, l'Australie, la France, l'Inde, la Thaïlande, les Philippines, la Turquie, l'Iran et le Timor Leste, se sont également rendues à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Auparavant, le 20 juillet, le sultan du Brunei Hassanal Bolkiah a adressé ses condoléances au président Tô Lâm et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN