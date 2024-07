De nombreuses délégations se rendent à l’ambassade du Vietnam au Cambodge pour rendre hommage au SG Nguyên Phu Trong

La cérémonie funéraire organisée tôt le matin a réuni l’ambassadeur Nguyên Huy Tang, son épouse, le personnel de l’ambassade et des organes auprès de l’ambassade.

Photo : VNA/CVN

Toujours dans la matinée, une délégation de haut niveau du Cambodge, conduite par Kuy Sophal, ministre d’État chargé des Affaires générales auprès du ministère du Palais royal, est allée à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage au dirigeant vietnamien.

Elle a présenté ses sincères condoléances au Parti, au gouvernement et au peuple du Vietnam, ainsi qu'à la famille du SG Nguyên Phu Trong.

Le ministre d’État chargé des Affaires générales auprès du ministère du Palais royal, Kuy Sophal, a remis une lettre de condoléances du roi Norodom Sihamoni à l'ambassadeur vietnamien au Cambodge, Nguyên Huy Tang. Il a présenté les condoléances du roi Norodom Sihamoni et de la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk aux dirigeants et au peuple du Vietnam pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un ami très proche du peuple cambodgien, du roi et de la reine-mère.

L'ambassadeur Nguyên Huy Tang a remercié le ministre d'État Kuy Sophal et l’a invité à transmettre ses remerciements au roi du Cambodge pour sa lettre de condoléances, ainsi que pour les sentiments du roi et de la reine-mère au SG Nguyên Phu Trong et au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La délégation de haut niveau du Parti du peuple cambodgien (PPC) était conduite par son président d’honneur, Samdech Heng Samrin.

Dans son message dans le registre de condoléances, Samdech Heng Samrin a déclaré : "Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant exceptionnel qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance, la paix et le développement du Vietnam, constitue une immense perte. Le secrétaire général est un ami proche et de longue date du Cambodge, qui a grandement contribué au renforcement de l'amitié fraternelle ainsi qu'aux relations de coopération étroites entre les Partis, les gouvernements et les peuples des deux pays".

Une délégation de haut niveau du Sénat et de l’Assemblée nationale du Cambodge s’est également rendue à l’ambassade du Vietnam le même jour.

Dans le registre de condoléances, le président par intérim du Sénat cambodgien, Prak Sokhonn, a écrit : "Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est la perte d'un dirigeant exceptionnel qui a passé toute sa vie à lutter pour l'indépendance, la paix et la prospérité du peuple vietnamien. Le secrétaire général est un dirigeant très compétent et un très bon ami du Cambodge, ayant apporté d'importantes contributions au renforcement des relations de coopération et au resserrement de l'amitié entre les Partis, les gouvernements et les peuples des deux pays. Les mérites, le prestige et le noble courage du secrétaire général seront reconnus, à jamais rappelés et respectés dans le cœur du peuple vietnamien, ainsi que du peuple cambodgien et du peuple du monde entier".

Photo : VNA/CVN

La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, a déclaré : "Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un leader exceptionnel qui a déployé des efforts et laissé derrière lui de nombreuses réalisations et un héritage inestimable. En outre, le secrétaire général a une vision clairvoyante et une détermination inébranlable pour promouvoir et obtenir des résultats en matière de développement économique et social et de modernisation institutionnelle au Vietnam".

L’ambassade du Vietnam à Phnom Penh a reçu le même jour les visites de condoléances de nombreuses autres délégations d’organisations et associations cambodgiennes, ainsi que celles du corps diplomatique.

L’ambassade du Vietnam au Cambodge reçoit les visites de condoléances les 25 et 26 juillet.

VNA/CVN