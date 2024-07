Promouvoir les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande dans de nouveaux domaines

Photo : VNA/CVN

Le responsable néo-zélandais a présenté ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens et à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong, appréciant l'affection et l'enthousiasme que le leader du PCV avait consacrés au développement du partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande.

Il a constaté que pendant près de 50 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques, les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande s’étaient toujours développées sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelles.

Il s’est déclaré convaincu que les deux pays continueraient à renforcer leur compréhension, leur confiance et leur soutien mutuels dans leur développement et la consolidation de leur rôle et de leur position sur la scène internationale.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déclaré apprécier hautement les aides accordées par la Nouvelle-Zélande au Vietnam ces dernières décennies, notamment dans la production de variétés végétales, l'agriculture de haute technologie et la formation d’anglais en faveur de fonctionnaires vietnamiens.

Le vice-Premier ministre a proposé de favoriser la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines, tels que la réponse au changement climatique et la croissance verte.

VNA/CVN