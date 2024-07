Le président Tô Lâm reçoit le secrétaire général du PPRL et président lao

Photo : VNA/CVN

Présentant les condoléances du Laos au Vietnam, le dirigeant lao a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un leader exceptionnel de la nouvelle ère, avec des contributions extrêmement importantes au développement du Vietnam.

Il a également loué les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la Révolutionnaire du Laos, à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam

Il a souligné que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong constituait une perte énorme pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, et que le Parti, l'État et le peuple du Laos perdaient également un camarade et un grand ami extrêmement proche.

Le président Tô Lâm a sincèrement remercié le Laos pour ses condoléances, pour deux jours de deuil national et pour avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par le secrétaire général du PPRL et président du Laos pour assister aux funérailles. Selon lui, cela illustre la camaraderie, la fraternité et les liens étroits entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.

À cette occasion, le président Tô Lâm a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutenaient toujours fermement et intégralement le travail du Laos en matière de réforme, de défense et de construction nationales.

Les deux dirigeants ont discuté de la coopération bilatérale, dont des questions liées à l’édification de Parti et à la connectivité économique.

VNA/CVN