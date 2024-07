Promouvoir les relations Vietnam - Cambodge

>> Les décisions du SG Nguyên Phu Trong renforcent la confiance nationale et internationale

>> La générale cambodgienne exprime ses condoléances au SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Le président Hun Sen a respectueusement transmis les sincères condoléances du PCC, du roi cambodgien Norodom Sihamoni, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du peuple cambodgien au Parti, à l'État, à l'Assemblée nationale et au peuple du Vietnam, suite au décès du camarade Nguyên Phu Trong.

Il a hautement apprécié les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam, soulignant que le secrétaire général était un révolutionnaire qui avait consacré sa vie au pays et au peuple vietnamien et avait cultivé les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamien et cambodgien.

Le dirigeant cambodgien a passé en revue ses souvenirs lors de ses rencontres avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong, soulignant que sous sa direction, le Vietnam a réalisé d'importantes réalisations en matière de développement économique et social et d’édification du Parti. Il a affirmé que le Cambodge préserverait et cultiverait toujours les relations de plus en plus développées entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.

Le président Tô Lâm a remercié le Comité central du PPC, le roi et les hauts dirigeants du Cambodge pour leurs condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, démontrant profondément les bonnes relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Il a souligné que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une perte extrêmement énorme pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam et a affirmé que le leader du Parti accordait toujours une attention particulière à la construction, à la consolidation et au développement des bonnes relations entre le Vietnam et le Cambodge.

To Lam a discuté de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la connexion des deux économies, de la coopération dans la sous-région du Mékong et du Triangle de développement de l'ASEAN.

Le Vietnam fera de son mieux pour préserver et entretenir à jamais les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays.

VNA/CVN