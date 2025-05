Congrès

Promotion de l'amitié et de la coopération entre les peuples vietnamien et ouzbek

>> Le président de l’AN rentre de l’UIP-150 et d’une visite fructueuse en Ouzbékistan

>> La tournée du président de l'AN marque une coopération globale avec l'Arménie et l'Ouzbékistan

>> Le Vietnam, un modèle de développement après 50 ans de réunification, selon l'Association d'amitié Ouzbékistan - Vietnam

Lors du congrès, les responsables de l'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan ont affirmé que celle-ci avait déployé des efforts considérables pour organiser des activités de diplomatie populaire concrètes et significatives, contribuant ainsi à promouvoir l'amitié et la coopération entre les peuples vietnamien et ouzbek, conformément à la politique étrangère et aux orientations du Parti et de l'État.

Photo : VNA/CVN

Concernant l'orientation et les missions pour la période 2025-2030, les délégués présents au congrès ont convenu de la nécessité d'améliorer l'efficacité des activités de l'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan, de renforcer les informations sur les deux pays, leur peuple, leur culture et leur histoire afin d'approfondir la solidarité, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et l'Ouzbékistan pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.

Ils ont également exprimé leur souhait de recevoir le soutien des amis de l'Ouzbékistan pour la construction, la défense et le développement du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le congrès a élu Lai Ngoc Doan, ambassadeur, ancien responsable du ministère des Affaires étrangères, président de l'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan pour le mandat 2025-2030.

S'exprimant lors du congrès, Lai Ngoc Doan s'est engagé à continuer d'améliorer la qualité et l'efficacité des activités de l'association, contribuant ainsi à promouvoir l'amitié et la coopération entre les peuples des deux pays, en particulier et la diplomatie du peuple en général.

VNA/CVN