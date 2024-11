Le Vietnam et l’Inde renforcent leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme

Une délégation du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), conduite par la vice-présidente et secrétaire générale de son Comité central, Nguyên Thi Thu Hà, effectue une visite de travail en Inde du 7 au 11 novembre pour renforcer l’amitié traditionnelle et la collaboration multiforme entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, la délégation a eu des des séances de travail avec la cheffe du comité des affaires extérieures du Parti communiste d’Inde marxiste (CPI-M), Mariam Alexander Baby, le directeur du Conseil indien des relations culturelles (ICCR) Rajeev Kumar, le membre du Politburo du Parti communiste d'Inde R. Venkaiah, et a rencontré la communauté vietnamienne du pays hôte et le personnel de l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

Lors de l’événement, Nguyên Thi Thu Hà a souligné la solidité des relations entre le Vietnam et l’Inde, dont les fondations ont été posées par le président Hô Chi Minh et le Premier ministre Jawaharlal Nerhu, ajoutant qu’elles ont été nourries par des générations de dirigeants et de peuples des deux nations. L’Inde est actuellement l’un des partenaires stratégiques globaux importants de la politique étrangère du Vietnam.

Elle a salué le gouvernement indien pour continuer à considérer le Vietnam comme un pilier important de sa politique Agir à l’Est, déclarant que la visite d’État du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le pays du 30 juillet au 1er août a répondu aux attentes des deux parties et a appelé les deux pays à travailler en étroite collaboration pour mettre pleinement en œuvre les résultats de ce voyage et le programme d’action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique global Vietnam - Inde pour la période 2024-2028.

Nguyên Thi Thu Hà a profité de l’occasion pour remercier le gouvernement indien d’avoir fourni des biens de secours d’une valeur d’un million d'USD en soutien aux habitants touchés par le typhon Yagi, ce qui, a-t-elle déclaré, démontre les relations étroites entre les deux pays.

Accroître les échanges commerciaux bilatéraux

Photo : VNA/CVN

Abordant la coopération commerciale, économique et d’investissement, la responsable a exprimé sa conviction que le Vietnam et l’Inde pourraient accroître leurs échanges commerciaux bilatéraux dans les temps à venir, comme l’ont souligné les dirigeants des deux pays.

Nguyên Thi Thu Hà a déclaré que le Vietnam accueille favorablement les investissements indiens dans des domaines stratégiques tels que l’exploration pétrolière et gazière en Mer orientale, le développement des ports maritimes, les énergies renouvelables et les secteurs émergents.

Elle a souligné que le Parti, l’État et le FPV accordent systématiquement la priorité aux échanges culturels pour créer des conditions optimales permettant aux organisations de masse de promouvoir leur rôle et leurs avantages dans le travail culturel. Elle a déclaré qu’elle espère que le gouvernement, les partis et les organisations indiens continueront de renforcer leur rôle dans la mise en relation des entreprises indiennes avec leurs partenaires vietnamiens pour rendre les échanges culturels bilatéraux plus intensifs, substantiels et efficaces.

Nguyên Thi Thu Hà a proposé que les deux parties envisagent de signer prochainement un nouvel accord entre leurs autorités aéronautiques pour augmenter la fréquence des vols directs reliant les principales villes.

Elle a également remercié la partie indienne pour avoir aidé le Vietnam à restaurer et à préserver le sanctuaire de My Son, un site du patrimoine culturel mondial dans la province de Quang Nam au cours des dernières années, souhaitant recevoir une assistance supplémentaire dans ce domaine dans les temps à venir.

Saluant l’initiative de l’Inde concernant la Journée internationale du yoga, la responsable a déclaré que le Vietnam soutient et facilite l’organisation d’activités visant à populariser la culture indienne dans le pays, et a exprimé son espoir que les deux pays intensifieront leur coopération dans le tourisme bouddhiste et spirituel en développant des offres attrayantes pour attirer les visiteurs des deux pays.

Les dirigeants du CPIM, du CPI et de l’ICCR ont affirmé que l’Inde accorde toujours la priorité au développement des relations avec le Vietnam, soulignant que les deux pays devraient capitaliser sur le potentiel existant pour approfondir les relations bilatérales.

À l’occasion de sa rencontre avec la communauté vietnamienne, Nguyên Thi Thu Hà a affirmé que les Vietnamiens d’outre-mer étaient une partie indissociable de la nation et les a informés des récents changements dans les politiques du pays, notamment la Loi foncière, la Loi sur le logement et la Loi sur le commerce immobilier.

VNA/CVN