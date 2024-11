La visite du président vietnamien au Chili va booster le commerce bilatéral

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), depuis l’entrée en vigueur officielle de l’Accord de libre-échange Vietnam-Chili (VCFTA) en 2014, le Vietnam a constamment maintenu un excédent commercial avec le Chili.

Photo : VNA/CVN

Les exportations vietnamiennes vers le Chili ont quintuplé au cours de la dernière décennie. En outre, les entreprises des deux pays ont efficacement capitalisé sur les opportunités offertes par le VCFTA pour exploiter les marchés de l’autre.

Les statistiques du Département général des douanes montrent qu’en 2023, dans un contexte de défis économiques mondiaux, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Chili ont atteint 1,57 milliard d'USD. Sur ce total, les exportations vietnamiennes ont totalisé 1,2 milliard d'USD, tandis que les importations vietnamiennes se sont élevées à 375,16 millions d'USD.

Les exportations vietnamiennes au Chili ont continué de croître depuis le début de cette année. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la valeur des échanges bilatéraux a atteint 1,29 milliard d'USD, le Vietnam ayant exporté pour 1,04 milliard d'USD de marchandises. Le Chili est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, derrière le Brésil, le Mexique et l’Argentine.

Les principaux produits d’exportation vietnamiens vers le Chili sont les téléphones et accessoires ; les machines, équipements et autres pièces détachées ; les textiles et vêtements ; les chaussures ; le clinker et le ciment ; le riz ; les sacs, portefeuilles, valises, chapeaux, parapluies ; et le café. Parmi ceux-ci, les téléphones et accessoires représentent la plus grande part des exportations vietnamiennes vers le pays d’Amérique latine.

Dans le même temps, les importations vietnamiennes en provenance du Chili se composent principalement de matières premières destinées à la production de biens d’exportation, telles que le cuivre, le bois de plantation, la pâte à papier, le vin, les fruits frais, les huiles animales et végétales, les aliments et ingrédients pour animaux et la ferraille.

Photo : VNA/CVN

Selon le Département du marché euro-américain du MoIT, ces dernières années, le MoIT et le ministère chilien des Affaires étrangères ont organisé en alternance les réunions du Conseil de libre-échange Vietnam - Chili.

Le conseil sert de mécanisme efficace pour examiner la mise en œuvre du VCFTC et promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et de la science et de la technologie.

La 5e réunion du Conseil de libre-échange Vietnam - Chili s’est tenue en juin dernier à Hanoi sous la coprésidence du vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hoàng Long et de la sous-secrétaire aux Relations économiques internationales au sein du ministère chilien des Affaires étrangères Claudia Sanhueza. Elle a identifié les questions clés qui doivent être mises en œuvre dans les temps à venir pour stimuler la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement.

Bien que le VCFTC ne comprenne que des engagements sur les marchandises, il a considérablement stimulé les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Les experts ont estimé que le pacte commercial permet aux produits vietnamiens d’entrer sur le marché chilien avec des préférences tarifaires, facilitant ainsi leur concurrence avec les produits d’autres pays.

De plus, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), qui est officiellement entré en vigueur pour le Chili en février 2023, a apporté de nouvelles opportunités aux entreprises du Vietnam et du Chili pour élargir leur coopération commerciale et d’investissement sur leurs marchés respectifs.

Photo : Getty Image/VNA/CVN

L’adhésion du Chili à l’Alliance du Pacifique facilite l’accès des entreprises vietnamiennes non seulement au marché chilien, mais également à d’autres pays membres de l’alliance tels que le Pérou, la Colombie et le Mexique.

Avec une population de plus de 19 millions d’habitants et un revenu par habitant élevé, le Chili a une demande de consommation importante en Amérique du Sud. Les produits vietnamiens sont appréciés des consommateurs chiliens, ce qui crée des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes exportent vers ce marché.

Pour promouvoir l’exportation de produits vietnamiens vers le Chili, il est conseillé aux entreprises de se concentrer sur les études de marché pour acquérir une compréhension approfondie des demandes et des tendances des consommateurs ; ainsi que de se tenir au courant des politiques économiques, commerciales et d’investissement du Chili par le biais d’agences de soutien de l’État, telles que le MoIT, l’ambassade du Vietnam au Chili et l’ambassade du Chili au Vietnam.

Une attention particulière doit être accordée aux activités de promotion et de connexion commerciale, ainsi qu’à la construction de marques et de stratégies de marketing à travers des canaux de communication et des événements internationaux, pour rechercher des opportunités de coopération avec des partenaires chiliens, ont déclaré les experts.

VNA/CVN