Vietnam - Inde : approfondir la coopération scientifique et technologique

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai et le secrétaire du département indien de la science et de la technologie, le professeur Abhay Karandikar, ont discuté des moyens de renforcer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays, lors de leur rencontre du 9 octobre à New Delhi.

L'ambassadeur vietnamien a souligné les liens solides qui existent entre les deux nations, mettant en avant la haute confiance illustrée par les récents engagements de haut niveau, à travers la visite d’État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde et la rencontre entre le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm et le Premier ministre indien Narendra Modi aux États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé l’espoir que cette coopération s’approfondirait et s’étendrait à divers secteurs tels que l’intelligence artificielle (IA), l’écosystème des semi-conducteurs, l’innovation financière, le paiement numérique, la technologie spatiale, les énergies renouvelables, les biotechnologies, les technologies de résilience aux catastrophes et, surtout, l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, alors que les deux pays mettent en œuvre leur déclaration commune pour parvenir à l’objectif de devenir des pays développés.

Abhay Karandikar a approuvé les propositions de Nguyên Thanh Hai, soulignant les liens historiques profonds entre le Vietnam et l'Inde, et les nombreuses opportunités de collaboration scientifique et technologique renforcées.

Il a exhorté les deux pays à intensifier leur coordination directe dans les sciences et technologies. Les communautés scientifiques des deux pays devraient identifier des domaines spécifiques de collaboration et travailler ensemble dans des domaines tels que la technologie numérique, l'IA, la cybersécurité, la technologie quantique, l'énergie verte et les biotechnologies, a déclaré le responsable indien.

À l’issue de la rencontre, les deux parties sont convenues d’organiser davantage de séances de travail, à différents niveaux, pour accélérer la signature d'accords.

VNA/CVN