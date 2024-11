Message de félicitations à l’occasion du 71e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue cambodgien en Chine

>> Le Premier ministre présente plusieurs propositions au Xe Sommet de l’ACMECS

>> Le PM Pham Minh Chinh détaille sa vision de la coopération CLMV

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a envoyé un panier de fleurs pour féliciter le roi Norodom Sihamoni et le président du PPC, Samdech Techo Hun Sen.

Le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, ont adressé respectivement leurs lettres de félicitations au roi Norodom Sihamoni, au Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, au président du Sénat cambodgien Samdech Techo Hun Sen, et au président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Khuon Sudary.

Dans leurs messages et lettres de félicitations, le CC du PCV et les hauts dirigeants vietnamiens ont félicité les grandes et importantes réalisations dans divers domaines que le Cambodge et son peuple ont accomplies au cours des dernières années, en particulier sous le sage règne du roi Norodom Sihamoni.

Les dirigeants du Parti, de l'État et de l'AN ont félicité le Cambodge pour avoir organisé avec succès des élections, établi un nouveau gouvernement, maintenu la stabilité politique et le développement économique et amélioré constamment la position du Cambodge sur le marché international.

En tant que deux pays voisins qui se sont tenus côte à côte à travers les hauts et les bas de l'histoire, le Vietnam a déployé et continuera de déployer des efforts avec le Cambodge pour continuer à préserver et à cultiver les bonnes relations d'amitié traditionnelles entre le Parti, l'État et le peuple vietnamien et le PPC, l'État et le peuple du Cambodge, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations entre les deux pays, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a envoyé une lettre de félicitations au vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Sok Chenda Sophia.

VNA/CVN