Nécessité de mobiliser la synergie pour repousser les fléaux liés à la drogue

Poursuivant le programme de travail de sa 8 e session de la XV e Assemblée nationale, les députés ont écouté vendredi 8 novembre la présentation de la proposition et du rapport de vérification de l'option d'investissement du Programme national cible de prévention et de lutte contre la drogue jusqu'en 2030.

Présentant la proposition à l'AN, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a abordé la situation de plus en plus complexe de la drogue dans le monde, dans la région et dans les pays voisins, affectant directement et augmentant les risques et la pression sur les efforts de contrôle des drogues au Vietnam. La situation nationale de la drogue reste également très complexe et imprévisible, avec l'augmentation du nombre de cas, de suspects et de saisies de drogues au fil des années.

Lê Thành Long a souligné que l'objectif général du Programme est de mobiliser la force combinée du système politique et de toute la population afin de maîtriser, prévenir et repousser la criminalité et les fléaux liés à la drogue; de réduire l'offre, la demande et les effets néfastes de la drogue.

Le Programme vise à prévenir et à lutter contre la criminalité liée à la drogue de manière proactive et à distance, afin d'empêcher le Vietnam de devenir un lieu de production, de transit ou de consommation de drogues, a-t-il ajouté.

Le Programme sera mis en œuvre dans tout le pays de 2025 à fin 2030. Le budget total pour sa mise en œuvre devrait s'élever à 22.450 milliards de dongs.

Présentant un rapport d'évaluation de la proposition du gouvernement, Nguyên Thuy Anh, présidente de la Commission des affaires sociales de l'AN, a déclaré que pour que la prévention et la lutte contre la drogue soient efficaces, il est nécessaire de mobiliser l'ensemble du système politique et de la population. Par conséquent, elle recommande d'étudier l'ajout de missions et de financements, tout en renforçant le rôle du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques, en particulier l'Union des femmes à tous les niveaux, dans la prévention et la lutte contre la drogue.

