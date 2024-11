Le PM Pham Minh Chinh termine avec succès son voyage de travail en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang sont rentrés à Hanoï le 8 novembre au soir, concluant avec succès leur voyage de travail en Chine pour assister au 8e Sommet de la sous-région du Grand Mékong (GMS), au 10e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS), au 11e Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV) et à une visite de travail en Chine.

Photo : VNA/CVN

Du 5 au 8 novembre dans la province du Yunnan et la ville de Chongqing, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une gamme complète et diversifiée d'activités, à la fois multilatérales et bilatérales.

Son programme comprenait la participation et la prononciation de discours lors des sommets, la rencontre avec les dirigeants des pays participants, dont le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le Premier ministre chinois Li Qiang, et la collaboration avec les dirigeants locaux du Yunnan, de Chongqing et du Guangxi.

Il a également visité des sites historiques associés aux activités révolutionnaires du président Hô Chi Minh, rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Chine et assisté à des festivals culturels et touristiques promouvant l'image, le pays et le peuple du Vietnam. Il a également assisté à un forum d'affaires, reçu des dirigeants de grandes entreprises chinoises, notamment celles des domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'aviation, et visité le parc logistique international de Chongqing.

Le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh a laissé une empreinte audacieuse, avec des contributions significatives à la construction de la solidarité, au déploiement de priorités de coopération concrètes et à la direction d'une région au développement rapide et durable.

Le voyage a également contribué à renforcer et à promouvoir davantage le voisinage amical et le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, ainsi que la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

