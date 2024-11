La Fête nationale du Cambodge célébrée à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, les délégués ont passé en revue le parcours historique depuis le moment où le Cambodge a retrouvé son indépendance jusqu'à la réalisation de progrès dans tous les domaines et dans la vie, aidant ainsi la position actuelle du Cambodge de plus en plus renforcée sur la scène internationale.

S'exprimant lors de la rencontre, le général de division Nguyên Van Nam, commandant du commandement militaire de la ville et président de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu’en tant que voisins proches, le Vietnam et le Cambodge entretenaient des relations traditionnelles d'amitié, de bonne coopération et de solidarité pour se soutenir mutuellement dans la cause de la libération nationale.

Les dirigeants et les peuples des deux pays s'efforcent de consolider et de renforcer la solidarité et l'amitié, en travaillant ensemble pour construire et développer le développement socio-économique ; coordonner étroitement lors des forums internationaux pour porter les relations traditionnelles de bon voisinage entre les deux pays à une nouvelle hauteur, pour le bénéfice des deux peuples, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la coopération au développement régionale et internationale.

À l'occasion de la Journée d’indépendance du Cambodge, de concert avec le peuple de tout le pays, la population de Hô Chi Minh-Ville continue à déployer des efforts pour contribuer à la mise en œuvre réussie de l'orientation et du contenu de la coopération Vietnam - Cambodge.

Les habitants municipaux apprécient et contribuent toujours activement à l'amitié traditionnelle et à la coopération globale entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Sur la base d'une amitié de longue date et de la durabilité d'une relation étroite entretenue au fil de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays, une relation de coopération spéciale entre le Vietnam et le Cambodge sera possible à l'avenir des réalisations encore plus grandes, a dit le général de division Nguyên Van Nam.

Le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Chan Sorykan, a exprimé, de son côté, sa joie du bon développement des relations traditionnelles entre les deux pays.

Un partenaire commercial important

Photo : VNA/CVN

En 2023, le chiffre d'affaires commercial entre le Cambodge et le Vietnam a atteint environ 12 milliards d'USD, faisant du Vietnam le 3e partenaire commercial du Cambodge et le plus grand parmi les pays membres de l'ASEAN. En outre, les deux pays ont également réalisé des progrès dans d'autres domaines, notamment la diplomatie, la politique, la société et les échanges entre les peuples dans l'esprit de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme".

Il a affirmé que le consulat général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville continue à contribuer à la promotion de bonnes relations traditionnelles et à soutenir la coopération économique, commerciale et d'investissement pour atteindre une croissance plus élevée en 2024 et dans les années à venir entre les deux pays.

VNA/CVN