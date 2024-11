Les députés se penchent sur les projets de loi sur l’emploi et sur les enseignants

L’Assemblée nationale de la XV e législature a entrepris le 9 novembre sa 17 e journée de travail de sa 8 e session, sous la houlette de son président Trân Thanh Mân, avec au menu notamment les projets de loi sur l’emploi et sur les enseignants.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée, les députés se sont réunis en plénière pour écouter un rapport d’explication sur le projet de Loi sur l’emploi (amendée), présenté par le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, et un rapport de vérification de ce texte présenté la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale Nguyên Thuy Anh.

Les députés ont également écouté un rapport d’explication sur le projet de loi sur les enseignants, présenté par le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, et un rapport de vérification de ce texte, présenté par le président de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale Nguyên Dac Vinh.

Ils ont discuté en plénière d’un projet de résolution sur le traitement pilote des preuves et des biens lors de l’enquête, des poursuites et du jugement de certaines pénales, reconnaissant la nécessité de promulguer la résolution dont ils ont acquiescé à plusieurs contenus.

À l’issue des débats, le président du Parquet populaire suprême Nguyên Huy Tiên est monté au créneau pour fournir des éclaircissements sur un certain nombre de questions auxquelles s’intéressaient les députés.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a discuté en groupe du projet de loi sur les enseignants et du projet de loi sur l’emploi (amendées). Elle devra procéder le 11 novembre à une séance d’interpellations retransmise en direct à la Voix du Vietnam, à la Télévision du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN