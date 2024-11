Le Premier ministre visite le parc du Centre logistique international de Chongqing

Dans le cadre de sa participation au 8 e Sommet de coopération de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et de son voyage de travail en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite vendredi 8 octobre au parc du Centre logistique international de Chongqing couvrant sur une superficie de 17,93 ha, et a notamment accueilli le train express de l'ASEAN en provenance de Hanoï.

Chongqing, l’un des principaux centres économiques de la région Sud-Ouest de la Chine, joue un rôle stratégique dans l’initiative "la Ceinture et la Route" ainsi que dans le développement de la Ceinture économique du fleuve Yangtze. Grâce à sa situation géographique avantageuse, la ville se distingue comme un carrefour de transport multimodal, alliant ferroviaire, routier, fluvial et aérien. Elle est également l’une des premières villes chinoises à avoir exploité un train de marchandises sino-européen, renforçant ainsi son rôle crucial dans les échanges entre la Chine et le reste du monde.

Ces dernières années, Chongqing a pleinement tiré parti de son potentiel logistique, reliant les provinces de l’Ouest de la Chine aux pays membres de l’ASEAN. Le train sino-européen connecte le Nord de la ville aux principaux marchés européens, tandis que le Sud s’étend vers l’Asie du Sud-Est, offrant ainsi une route internationale à grande échelle.

Le parc du Centre logistique international de Chongqing, avec des infrastructures telles que la gare centrale de Tuanjie, le port sec et le port ferroviaire de Chongqing, constitue un nœud logistique majeur pour l’Ouest de la Chine. Ce centre, avec ses près de 30 compagnies maritimes internationales, est devenu un point d’entrée privilégié pour pénétrer le marché chinois.

Lors de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'emplacement stratégique du parc et a exprimé l'espoir que Chongqing renforce ses échanges avec les localités vietnamiennes, en particulier par les voies ferroviaires, fluviales et routières. Il a particulièrement souligné l’importance de la ligne ferroviaire internationale reliant le Vietnam à Chongqing, passant par la Chine, l’Asie centrale et l’Europe, afin d’exploiter le marché mondial tout en surmontant les défis du transport.

Le Premier ministre a également souligné les avantages du transport ferroviaire, qui combine efficacité et coûts compétitifs tout en assurant un transit sécurisé. Il a plaidé pour un investissement accéléré dans la modernisation des infrastructures ferroviaires, afin de résoudre les goulets d’étranglement logistiques vers l’Asie centrale et l’Europe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de valoriser le temps, l'intelligence et la connexion, de rouvrir la "Route de la Soie" dans la nouvelle ère, de créer l'avenir et de coopérer pour le bénéfice mutuel ; ouvrir de nouveaux corridors commerciaux, non seulement Vietnam - Chine mais aussi ASEAN, Asie centrale et Europe.

Il a appelé la partie chinoise à se coordonner étroitement avec ses partenaires vietnamiens pour développer la logistique, favoriser le commerce et les industries connexes, permettant aux produits vietnamiens d’avoir un meilleur accès au marché chinois et d’être exportés vers les pays tiers, en particulier le Moyen-Orient et l'Europe.

Soulignant la position géographique stratégique du Vietnam, il a précisé que le pays visait à devenir un centre de transbordement majeur pour les transports aériens et fluviaux. Il a conclu en espérant que la Chine soutienne le Vietnam dans le développement d’infrastructures logistiques, en offrant un soutien financier, en transférant des technologies et en formant des ressources humaines.

Cette visite marquait la dernière étape du voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine. Le même jour, en soirée, il a quitté Chongqing pour rentrer au Vietnam.

