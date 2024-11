Vietnam - Australie : échange sur la promotion de l’engagement des femmes dans le maintien de la paix

Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, relevant du ministère de la Défense, en collaboration avec le Bureau de l'attaché de défense et l'ambassade d'Australie au Vietnam, a organisé le 8 novembre un programme d'échange sur le thème "Les femmes, la paix et la sécurité dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies".

>> Potentiels des relations économique et d'investissement Australie - Vietnam

>> Des experts optimistes quant à l'avenir des relations Vietnam - Australie

>> La 6e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam - Australie

>> Le partenariat stratégique intégral ouvre de nombreuses opportunités de coopération au Vietnam et à l’Australie

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé sous une forme hybride, en présence des femmes militaires vietnamiennes actuellement en mission au Soudan du Sud et dans la région d'Abyei.

C'était la cinquième fois que le Vietnam et l'Australie échangeaient leurs expériences sur ce sujet, après quatre éditions réussies en 2019, 2021, 2022 et 2023.

Selon le directeur adjoint du département, le colonel Nguyên Nhu Canh, début août, le Vietnam a publié son premier Plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité - une orientation de politique importante qui souligne sa détermination et son engagement à garantir et à promouvoir davantage le rôle et la voix des femmes, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité.

L'Australie est l'un des principaux pays à soutenir et à contribuer au lancement de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, premier document officiel et juridique du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question. Au fil des ans, les deux pays ont régulièrement partagé leur expertise et leur expérience dans ce domaine et se sont mutuellement soutenus pour faire progresser le programme sur les femmes, la paix et la sécurité dans les forums multilatéraux, a indiqué le colonel Nguyên Nhu Canh.

Photo : VNA/CVN

Affirmant que le programme est devenu un forum utile pour les deux parties pour partager leur expérience et les défis rencontrés lors de leur participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU, le colonel Michael Jansen, attaché de défense australien, a déclaré que cette activité contribuerait également à renforcer la coopération entre les forces de maintien de la paix de l'ONU des deux pays.

En outre, cela permet de sensibiliser aux avantages de l'engagement des femmes dans les missions de maintien de la paix et de promouvoir des recommandations visant à améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix de l'ONU et à créer un environnement de travail plus propice pour les femmes soldats de la paix, a-t-il déclaré.

VNA/CVN