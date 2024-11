Le Premier ministre préside la réunion ordinaire d'octobre du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, samedi 9 novembre à Hanoï, la réunion ordinaire du gouvernement pour examiner et évaluer la situation socio-économique en octobre et au cours des dix premiers mois de l'année, ainsi que pour fixer les tâches et orientations pour les mois restants de 2024.

Le chef du gouvernement a déclaré que le mois dernier, le gouvernement s'est attaché à donner instruction aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre les conclusions du 10e plénum du Comité central du Parti ; de faire face aux conséquences des tempêtes et des inondations, en particulier du typhon Yagi ; de préparer la 8e session de l’Assemblée nationale et à gérer les projets peu performants.

Le gouvernement a également pris des solutions pour contrôler l’inflation, stabiliser la macroéconomie, promouvoir la croissance et assurer les principaux équilibres de l’économie; et a examiné la mise en œuvre des objectifs 2024 et quinquennaux, a-t-il indiqué.

Considérant que la situation socio-économique de ce mois est meilleure que celle du mois dernier, que ce trimestre est meilleur que le trimestre précédent et que cette année est meilleure que l’année dernière, le chef du gouvernement a demandé aux participants de se concentrer sur la discussion et la clarification des résultats obtenus, des limites, des difficultés et des défis ; d’analyser les causes et les leçons tirées de la direction et de la gestion ; de prévoir la situation, y compris l’impact des résultats l’élection présidentielle américaine ; et de proposer des mécanismes, des politiques et des solutions pour la période à venir.

Mécanismes, politiques et solutions révolutionnaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé une réponse proactive et rapide continue aux politiques et aux scénarios de gouvernance pour toutes les situations. Il a souligné les tâches et les solutions nécessaires pour atteindre tous les objectifs pour 2024, en particulier l’objectif de croissance du PIB, notant que si la croissance du PIB atteint environ 7,5% au 4e trimestre, le chiffre de l’année entière dépassera les 7%, doublant presque les moyennes de l’ASEAN et du monde.

Il a également souligné la nécessité de mécanismes, de politiques et de solutions révolutionnaires pour promouvoir la science et la technologie, l’innovation, renouveler les moteurs de croissance traditionnels et en promouvoir de nouveaux.

Soulignant l’importance de trouver des solutions pour stimuler la consommation intérieure, il a demandé aux organes concernés d’étudier et de proposer des mesures fiscales à soumettre à l’organe législatif.

Le dirigeant a également appelé à un examen des travaux de la 8e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature, notamment la préparation des documents concernant la politique d’investissement dans le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud ; et l’organisation des grandes fêtes à venir, notamment le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam à la fin de l'année (22 décembre 1944), ainsi que des grands événements en 2025.

