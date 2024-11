Le Vietnam et l'Inde mènent la 5e édition de l'exercice militaire bilatéral

L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai et le général de division Rajesh Pushkar, commandant en chef du corps de Kharga ont coprésidé la cérémonie d'ouverture du VINBAX 2024.

Lors de son discours, le général de division Rajesh Pushkar a souligné que la coopération en défense était un pilier clé du partenariat stratégique global entre l'Inde et le Vietnam.

L'objectif de VINBAX est de promouvoir la coopération, l'interopérabilité et le partage des meilleures pratiques entre les deux pays, conformément à l'article VI de la Charte des Nations Unies concernant les opérations de maintien de la paix, l'assistance humanitaire et le secours en cas de catastrophe (HADR).

Il a estimé qu'il s'agirait d'un événement marquant dans l'histoire des relations stratégiques entre l'Inde et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a souligné, de son côté, que le Vietnam et l'Inde étaient tous deux des pays épris de paix et s'efforçaient d'apporter des contributions pratiques à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Les contributions de l'armée vietnamienne à la mission de maintien de la paix de l'ONU ont été reconnues et hautement appréciées par la communauté internationale, contribuant à renforcer la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale, a indiqué l'ambassadeur Nguyên Thanh Hai.

Selon le diplomate, le VINBAX est un symbole de coopération entre les armées des deux pays et a promu l'image des deux pays en tant que membres responsables de la communauté mondiale. Il est également l'occasion pour les soldats des deux camps d'échanger et de découvrir les valeurs patrimoniales culturelles, sociales et traditionnelles de chacun, contribuant ainsi à renforcer les relations amicales entre les forces militaires, entre les deux pays et entre les deux peuples.

L'objectif de VINBAX 2024 est d'améliorer la capacité militaire conjointe des deux côtés dans l'emploi et le déploiement de la compagnie d'ingénieurs et des équipes médicales pour entreprendre des tâches d'ingénierie dans le cadre de contingents des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies.

L'événement prendra fin le 23 novembre.

VNA/CVN