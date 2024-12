Le PM ordonne le règlement des conséquences d'un incident survenu lors d'un exercice militaire dans la 7e région militaire

La dépêche a été envoyée aux ministres de la Défense, du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, et au président du Comité populaire provincial de Dông Nai.

La dépêche indique qu'à 20h27 le 2 décembre, au champ de tir national de la zone 3 basé dans le district de Xuân Lôc, province de Dông Nai, un incident s'est produit lors d'un exercice de défense, faisant 12 victimes. Les premières constatations ont révélé que la foudre a frappé un détonateur électrique, provoquant le déclenchement et la détonation des explosifs.

Le chef du gouvernement a présenté ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes.

Il a demandé au ministère de la Défense de se coordonner avec les ministères, agences et autorités locales concernés pour présenter ses condoléances et son soutien aux familles des victimes, et de veiller à ce que les familles reçoivent la meilleure assistance possible, notamment des politiques et des indemnisations appropriées pour les soldats et leurs familles. Il a demandé une organisation minutieuse des funérailles des victimes et un règlement rapide des conséquences de l'incident.

Le ministère a été exhorté à lancer une enquête sur l'incident en examinant la scène, en révisant toutes les procédures liées au commandement et au fonctionnement de l'exercice, tout en tirant les leçons de cette leçon pour surmonter les limites et assurer une sécurité absolue lors des entraînements et des exercices.

