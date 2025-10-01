États-Unis : conclusions finales sur les produits moulés en fibre importés du Vietnam

Le Département du commerce des États-Unis (DOC) a rendu le 26 septembre, ses conclusions finales dans l’enquête antidumping et antisubventions visant les produits moulés en fibre importés du Vietnam et de Chine, après près d’un an d’investigations. Les produits concernés relèvent des codes HS 4823.70.0020, 4823.70.0040, 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40.

Selon la Commission du commerce international des États-Unis (United States International Trade Commission, USITC), le Vietnam a exporté environ 23 millions de dollars de ces produits en 2023. La période d’enquête antidumping a couvert du 1er avril au 30 septembre 2024, tandis que l’enquête sur les subventions concernait l’année 2023.

Les droits antidumping définitifs appliqués au Vietnam, après déduction d’une marge de subvention de 3,2%, s’élèvent à 1,38% pour l’entreprise obligée (ou Mandatory Respondent en anglais, société que le DOC choisit pour faire l'objet d'une enquête approfondie) et pour deux entreprises bénéficiant d’un taux séparé. Pour les autres, un taux national de 212,27% est retenu.

S’agissant des droits compensateurs, l’entreprise vietnamienne obligée et la majorité des autres sociétés se voient appliquer un taux de 5,06%, tandis que deux entreprises non coopératives (sociétés qui, soit refusent de participer à l'enquête, soit ne fournissent pas les informations requises dans les délais impartis) subissent un taux de 200,7%.

L’USITC doit publier sa décision finale sur l’existence d’un préjudice pour l’industrie américaine dans les 45 jours suivant l’annonce du DOC, soit d’ici au 8 novembre 2025. Si un dommage est confirmé, l’imposition officielle des droits interviendra le 15 novembre 2025.

Le Département de défense commerciale du Vietnam recommande aux entreprises concernées de suivre de près l’évolution du dossier, de diversifier leurs marchés et de renforcer leur compétitivité en respectant strictement la réglementation des pays importateurs.

