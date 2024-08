Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération en matière agricole

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement, Hoàng Trung, a eu des séances de travail avec son homologue américain Hafemeister et des représentants de certaines agences du Département de l'Agriculture de ce pays.

Lors des séances de travail, les deux parties ont exprimé leur joie lorsque les pêches des États-Unis ont été autorisées à être exportées vers le marché vietnamien. En même temps, des progrès importants ont été atteints en matière d'accès aux marchés d'autres fruits en provenance des deux pays. Plus précisément, les deux parties se sont mises d'accord sur les exigences techniques pour le fruit de la passion du Vietnam et ont fait un pas en avant dans le processus d'examen de la mandarine des États-Unis.

Les deux parties ont convenu de mettre fin aux discussions techniques et de passer à la mise en œuvre des procédures juridiques autorisant l'importation de fruits de la passion du Vietnam et de lancer le processus d'examen de nouveaux produits vietnamiens, notamment le citron sans pépins, la goyave et le jacquier.

Elles ont approuvé la liste des organismes nuisibles et des prochaines étapes du processus d'examen pour la mandarine, la prune, le citron jaune, le grenade et d’autres produits utilisés comme variétés végétales du côté américain.

Les États-Unis n'a eu pas encore de la coopération si étroite avec aucun partenaire de la région, a déclaré Hafemeister avant de s'engager à renforcer la coopération technique et à améliorer les capacités des agences des deux pays en matière de contrôle des épidémies, d'analyse des risques, de recherche, d’application de nouvelles initiatives et d’amélioration des variétés végétales.

De son côté, le vice-ministre Hoàng Trung a proposé au Département de l'Agriculture des États-Unis de donner des avis appropriés dans le processus de consultation relative à des affaires de défense commerciale contre les produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam, notamment les meubles en bois, les crevettes et le miel.

Concernant l'application de nouvelles mesures dans le domaine de la quarantaine animale et végétale, les deux responsables ont discuté du système réglementaire existant, soulignant le principe général du respect des engagements commerciaux multilatéraux internationaux dont les deux parties sont membres, conformément aux lois nationaux, tout en mettant à jour rapidement les nouvelles tendances en matière de commerce, de production et de gestion des maladies animales et végétales.

La partie américaine s'est engagée à continuer de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de projets de gestion des engrais, de médicaments bioprotecteurs et de production de riz dans la région du delta du Mékong.

Concernant les mesures de traitement supplémentaires et l'amélioration du processus de quarantaine végétale, la partie américaine a pris note des propositions du Vietnam visant à diversifier les mesures de quarantaine végétale afin de réduire les coûts et promouvoir le commerce bilatéral. Elle s’est engagée à se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre des évaluations nécessaires avant de donner une conclusion finale.

Les deux parties ont également convenu de déployer des mesures pour désinfecter les marchandises sèches dans les conteneurs dans les ports d'importation. Les États-Unis se sont également engagés à aider le Vietnam à adopter des certificats électroniques de quarantaine végétale (ePhyto).

Durant son séjour aux États-Unis, le vice-ministre Hoàng Trung a participé à un dialogue ouvert avec le Conseil d'affaires États-Unis -ASEAN. Il a assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre Cargill US et la société Khai Anh Binh Thuan (Vietnam) pour l'importation de 500.000 tonnes de maïs et de poudre de résidus de maïs au Vietnam.

