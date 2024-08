Le Vietnam inaugure sa ligne électrique 500 kV - circuit 3

La ligne de transmission d’électricité 500 kV - circuit 3 de Quang Trach, dans la province de Quang Binh (Centre), à Phô Nôi dans la province de Hung Yên (Nord) a été inaugurée ce jeudi matin 29 août, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de ses adjoints Trân Hông Hà, Lê Thành Long et Hô Duc Phoc.

Photos : VNA/CVN

L’événement a été organisé par le groupe Electricité du Vietnam (EVN) et National Power Transmission Corporation (EVNNPT) de l’EVN.

Mise en chantier en janvier 2024, avec un investissement d’environ 22.300 milliards de dôngs (plus de 868 millions de dollars), cette ligne électrique de 500 kV - circuit 3 traverse neuf provinces que sont Quang Binh, Hà Tinh, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong et Hung Yên sur 519 km.

Le projet est particulièrement important pour renforcer la capacité de transmission électrique du Vietnam, assurant ainsi une gestion efficace et équilibrée de l’approvisionnement en électricité à travers le pays. Avec une capacité de transmission maximale de 2.400 MW, il contribuera à augmenter l’approvisionnement en électrique du Nord.

Photos : VNA/CVN

Selon le directeur général de l’EVN, Nguyên Anh Tuân, l'achèvement du projet de cette ligne électrique 500 kV - circuit 3 est le résultat d'efforts considérables, du mouvement d'émulation du travail pour mener à bien toutes les tâches assignées au collectif, aux responsables et aux employés de l’EVN, de l’EVNNPT, des Comités de gestion des projets électriques au Nord et au Centre.

Jusqu'à présent, le secteur d’électricité a achevé la construction et mis en service quatre lignes de transmission d'électricité de 500 kV du Nord au Sud, chacune d'une longueur de plus de 1.500 km s'étendant sur toute la longueur du pays, dont la ligne 500 kV Nord - Sud - circuit 1 qui a été mise en service le 27 mai 1994 ; la ligne 500 kV - circuit 2, qui a été mise en service le 23 septembre 2005 et aujourd'hui la ligne 500 kV - circuit 3.

Photos : VNA/CVN

VNA/CVN