Le Vietnam et les États-Unis recherchent des opportunités de coopération

Un séminaire a été organisé aux États-Unis pour mettre en relation les entreprises vietnamiennes et américaines, ainsi que pour rechercher des opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, de la fabrication, des assurances et de la finance.

L'événement a été co-organisé par une délégation du Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises, du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis et de la Chambre de commerce américano-asiatique (AACC).

Lors du séminaire, le vice-président du Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises, Dô Huu Huy, a déclaré qu'à la fin de 2023, le Vietnam comptait 676 entreprises publiques (SOE), dont 478 détenues à 100% par l'État, avec un actif total d'environ 150 milliards d'USD. Les SOE détiennent d'importants capitaux et actifs, des technologies, des ressources humaines de haute qualité et contribuent de manière significative au budget de l'État. Elles jouent un rôle dominant et de premier plan dans de nombreux secteurs et domaines importants de l'économie vietnamienne.

Ledit Comité, qui opère depuis 2018, représente les participations de l'État dans 19 sociétés et entreprises dans 16 secteurs et domaines économiques et techniques, a dit Dô Huu Huy, notant que ce Comité s'est activement coordonnée avec les agences de gestion de l'État et les agences d'élaboration des politiques pour détecter les obstacles et faciliter les activités de production et d'affaires.

Il a également informé les entreprises américaines des opportunités de coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

Le Dr Gergana D. Yordanova de l’École de politique publique de l'Université George Mason a déclaré qu'après l’élévation par les deux pays de leurs relations l'année dernière, leur coopération éducative a connu de nombreuses nouvelles directions, avec des filières de formation élargies.

Actuellement, l'université a dispensé une formation à un grand nombre d'étudiants vietnamiens. Elle envisage de coopérer avec des universités vietnamiennes.

Parallèlement, de nombreuses entreprises américaines ont déclaré qu'elles prévoyaient de venir au Vietnam dès que possible pour continuer à mettre en œuvre les étapes de leurs accords de coopération en matière d'investissement qui ont été conclus lors de ce séminaire.

Le séminaire s'est tenu dans le cadre de la visite de travail de la délégation du Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises en Amérique du Nord.

