Le Vietnam et les États-Unis souhaitent approfondir leur coopération parlementaire

Lors de la réception de l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, l'après-midi du 6 août à Hanoï, le président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân s'est réjoui de la consolidation des liens entre les deux parlements à travers les échanges de délégations et les programmes de coopération technique, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à réduire les divergences.

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Photos : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu, l'après-midi du 6 août à Hanoï, l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, venue le saluer à l'occasion du début de son mandat.

Félicitant la diplomate pour sa nomination, le chef de l'organe législatif s'est déclaré convaincu que, forte de sa riche expérience et de sa connaissance de la région, Jennifer Wicks jouera un rôle de passerelle crucial pour dynamiser le développement des relations bilatérales. Il a réaffirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires prioritaires de premier rang, saluant les avancées spectaculaires du Partenariat stratégique intégral dans tous les domaines.

Trân Thanh Mân s'est réjoui de la consolidation des liens entre les deux parlements à travers les échanges de délégations et les programmes de coopération technique, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à réduire les divergences. Il a également salué le soutien bi-partisan constant du Congrès américain en faveur du renforcement des relations Vietnam - États-Unis.

Le président de l'AN a invité l'ambassadrice à coordonner l'intensification des contacts à tous les niveaux, particulièrement entre les hauts dirigeants, et à promouvoir un mécanisme de dialogue régulier et substantiel entre les deux organes législatifs. Il a par ailleurs informé la diplomate de certains enjeux majeurs débattus lors de la première session non ordinaire de la XIVe législature de l'AN.

Soulignant que l'économie constitue le moteur des relations bilatérales, le dirigeant a assuré que l'AN vietnamienne s'efforce de parfaire son cadre juridique pour offrir un environnement d'investissement transparent et favorable aux entreprises américaines. Il a exprimé le souhait que les États-Unis reconnaissent rapidement le statut d'économie de marché du Vietnam et intensifient leur coopération dans des secteurs de rupture tels que les hautes technologies, les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transition énergétique.

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Concernant le règlement des séquelles de la guerre, il a plaidé pour la poursuite de la coopération dans la décontamination de la dioxine, le déminage, le soutien aux personnes handicapées et la recherche des soldats portés disparus.

Pour sa part, Jennifer Wicks s'est dite honorée d'assumer ses fonctions dans un contexte de plein essor des liens bilatéraux. Elle s'est engagée à œuvrer pour porter le partenariat Vietnam - États-Unis vers de nouveaux sommets, soulignant que Washington soutient un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère.

L'ambassadrice a partagé les propositions de Trân Thanh Mân, notant que la solidité des relations interparlementaires est un pilier des succès actuels. Elle a salué les réalisations notables de la coopération législative, citant les visites au Vietnam du représentant Michael Baumgartner en mai 2026 et celle, prévue le 12 août prochain, de Tim Walberg, président de la Commission de l'éducation et du travail de la Chambre des représentants. Elle a également émis le souhait d'accueillir davantage de délégations parlementaires vietnamiennes aux États-Unis.

La diplomate a affirmé sa disponibilité à collaborer étroitement avec les instances vietnamiennes pour intensifier les échanges à tous les échelons. Elle a plaidé pour la finalisation rapide d'un accord commercial équitable et équilibré, tout en mettant l'accent sur les domaines émergents tels que l'énergie, les sciences et la transformation numérique.

Enfin, elle a réitéré l'engagement américain à poursuivre la coopération humanitaire pour surmonter les conséquences de la guerre.

VNA/CVN