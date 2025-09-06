Le Vietnam et les États-Unis dialoguent sur le maintien de l’ordre et la sécurité

Le vice-ministre vietnamien de la Police, le général de corps d’armée Lê Quôc Hùng, et le secrétaire d’État adjoint par intérim du Bureau pour le Trafic de drogue international et le Respect des lois (INL), Chris Landberg, ont coprésidé vendredi 5 septembre à Washington le deuxième Dialogue Vietnam - États-Unis sur le maintien de l’ordre et la sécurité.

>> Flux d’IDE : l’Europe et les États-Unis séduits par le Vietnam

>> 80e Fête nationale : le secrétaire d’État américain félicite le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à cet événement l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, ainsi que des représentants des ministères de la Police, des Affaires étrangères et des Finances.

Lors de cet événement, les deux parties ont hautement apprécié les résultats du premier Dialogue sur le maintien de l’ordre et la sécurité, tenu en juillet dernier à Hanoï, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements et des accords depuis cette réunion.

Lors du deuxième dialogue, les deux parties ont abordé diverses questions liées à la sécurité régionale et à la criminalité transnationale organisée, notamment la sécurité maritime, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, le blanchiment d’argent et la coopération dans la lutte contre l’immigration clandestine, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, le trafic d’espèces sauvages, la traite des êtres humains et la criminalité financière.

Elles ont défini les priorités de coopération en matière de renforcement des capacités en matière d’application de la loi et de justice pénale, et ont envisagé d’élargir les mécanismes de coopération afin de mieux répondre aux défis croissants de la criminalité transnationale, notamment la fraude en ligne touchant les citoyens et les entreprises des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Lê Quôc Hùng a salué les efforts déployés par les deux parties pour coordonner et mettre en œuvre efficacement le mécanisme de dialogue sur la sécurité et l’application de la loi, ainsi que pour l’organisation réussie du deuxième dialogue à Washington.

Il a souligné qu’à l’avenir, les agences des deux pays devraient poursuivre leurs échanges réguliers sur les questions d’intérêt commun convenues lors du dialogue, afin de renforcer davantage la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi, conformément au partenariat stratégique global entre les États-Unis et le Vietnam.

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, les 4 et 5 septembre, le vice-ministre Lê Quôc Hùng a également eu des entretiens avec le FBI, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), le Département d’État et le Groupe Asie.

Lors de ces réunions, il a salué les résultats positifs de la coopération entre le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires américains ces dernières années, qui ont fait de la coopération policière un élément important des relations bilatérales.

Le responsable a pris note des propositions avancées par les États-Unis et a souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération, l’échange d’informations et le traitement efficace des questions particulièrement préoccupantes, ainsi que de mettre en œuvre les domaines de coopération convenus.

Les agences partenaires américaines ont remercié le vice-ministre Lê Quôc Hùng et la délégation vietnamienne de haut rang pour leur visite, et ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Police afin de respecter les engagements convenus.

VNA/CVN