Le Vietnam et l'Autriche renforcent leur coopération décentralisée

Vendredi 5 septembre, l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, a rendu une visite de courtoisie à Johanna Mikl-Leitner, gouverneure de la Basse-Autriche, afin de promouvoir une coopération globale et d'examiner la possibilité d'établir des relations de jumelage entre des localités des deux pays.

Photo : VNA/CVN

La Basse-Autriche, limitrophe de Vienne, est le plus grand Land autrichien et le deuxième plus peuplé, avec 1,7 million d'habitants. Elle dispose de nombreux atouts dans les domaines du tourisme, des énergies renouvelables, des hautes technologies, de l'éducation et de la formation, de la santé, de la gestion urbaine et de l'agriculture intelligente, sans oublier une production viticole renommée.

La rencontre a également réuni le Dr Heinz Boyer, président du conseil de l'Université des sciences appliquées IMC Krems, considérée comme un modèle exemplaire de coopération éducative entre les deux pays. L'établissement collabore avec l'Université de Huê, l'Université de Hanoï et l'Université du commerce dans les filières soins infirmiers, tourisme et hôtellerie. Il a déjà accordé 150 bourses complètes, d'une valeur de 6 millions d'euros, à des étudiants vietnamiens, assorties d'une garantie d'emploi stable et bien rémunéré.

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a mis en avant les réalisations socio-économiques du Vietnam et son ambition de développement fondée sur l'innovation, la transformation numérique et la croissance verte. Il a salué la coopération avec la Basse-Autriche et l'IMC Krems, tout en proposant de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.

La gouverneure Mikl-Leitner a adressé ses félicitations au Vietnam à l'occasion de sa Fête nationale et exprimé son admiration pour les acquis du Renouveau. Elle a souligné la discipline et le sérieux des étudiants vietnamiens, qu'elle considère comme un gage de coopération durable dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, notamment dans les soins infirmiers.

Elle a également soutenu l'initiative de créer un forum Vietnam - Autriche sur le travail qualifié et la formation professionnelle, et proposé d'étudier la possibilité d'un jumelage avec une ville ou province vietnamienne présentant des atouts similaires en matière de tourisme durable, de conservation du patrimoine, de gestion urbaine intelligente, de formation à la gestion hôtelière, de restauration et de soins infirmiers. Une telle coopération, selon elle, ouvrirait la voie à un partenariat concret et à long terme.

