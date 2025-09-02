80e Fête nationale : le secrétaire d’État américain félicite le Vietnam

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, au nom de l’administration des États-Unis, a adressé ses plus sincères félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l’occasion de la célébration de la Fête nationale du 2 septembre.

Photo : Anadolu Agency/VNA/CVN

Dans un communiqué de presse publié le 1er septembre, le secrétaire d’État Marco Rubio a souligné l’admiration des États-Unis pour la résilience, la détermination et les progrès remarquables accomplis par le peuple vietnamien. Selon lui, le Vietnam continue d’afficher un rythme de croissance et de développement vigoureux, devenant un partenaire clé dans la région indo-pacifique et un pays pionnier dans la réponse aux défis mondiaux communs.

Marco Rubio a rappelé que cette année marque également le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Vietnam. Il a déclaré : "Les États-Unis sont fiers des avancées que nous avons réalisées ensemble dans le cadre du Partenariat stratégique intégral, qui renforce notre coopération dans les domaines de la sécurité, de la science et de la technologie, de l’éducation, ainsi que dans la réponse aux défis régionaux, y compris la sécurité maritime et la criminalité transnationale".

Le secrétaire d’État a ajouté : "Alors que nous commémorons cette occasion historique, nous réaffirmons notre engagement à approfondir les liens entre nos deux pays. Ensemble, nous continuerons de promouvoir la paix, la prospérité et la sécurité pour les peuples américain et vietnamien, ainsi que pour l’ensemble de la région indo-pacifique".

À l’occasion de cet événement particulier, le chef de la diplomatie américaine a adressé "ses vœux les plus chaleureux au peuple vietnamien pour une célébration empreinte de joie et une année à venir prospère".

VNA/CVN