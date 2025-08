Le Vietnam et l’Égypte renforcent leur coopération économique en vue d’un FTA

Le 4 août, dans le cadre de la visite d’État du président vietnamien Luong Cuong en Égypte (du 3 au 6 août), une délégation du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, conduite par sa vice-ministre Phan Thi Thang, a eu une séance de travail avec le ministre et deux vice-ministres égyptiens de l’Investissement et du Commerce extérieur.

Lors de cette rencontre, Phan Thi Thang a souligné que la structure des échanges commerciaux entre les deux pays était complémentaire plutôt que concurrentielle. Ce facteur ouvre de larges perspectives pour intensifier la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’investissement et de la logistique.

Sur proposition du Vietnam, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination dans l’organisation des activités de promotion du commerce et de l’investissement, contribuant ainsi à élargir les échanges et à équilibrer la balance commerciale bilatérale. L’Égypte a annoncé l’envoi d’une délégation d’entreprises au Vietnam en 2025 et a proposé la coopération du ministère vietnamien pour les activités de promotion du commerce.

Le ministre égyptien Hassan El Khatib a présenté les atouts de son pays : position géographique stratégique, réseaux d’accords économiques signés avec l’Union européenne et de nombreux pays africains, ainsi que des potentiels de développement dans les domaines de la logistique, des énergies renouvelables, du pétrole et de diverses industries telles que le textile, les engrais et la chimie.

Les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint chargé d'étudier la faisabilité d’un accord de libre-échange (FTA) entre le Vietnam et l’Égypte. Ce groupe devra évaluer les avantages potentiels d’un tel accord en matière de commerce et d’investissement bilatéral.

Par ailleurs, elles ont décidé de tenir la 3ᵉ réunion du sous-comité de coopération commerciale et industrielle bilatérale au quatrième trimestre 2025 au Vietnam, afin de discuter de projets concrets dans les domaines concernés.

L’Égypte est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique du Nord, avec un volume d’échanges dépassant 472 millions de dollars en 2024.

