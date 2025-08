Vietjet : promotion exceptionnelle avec des réductions de billet allant jusqu’à 80%

>> Vietjet : 20% de réduction sur les billets Business

>> Vivez un été riche en culture avec la nouvelle liaison Hanoï - Xi’an de Vietjet

>> Vietjet récompensée aux Korean Consumer Awards 2025

Photo : VJ/CVN

Cette offre vise notamment les voyageurs prévoyant de se déplacer au Vietnam et à l’international à l’occasion du Nouvel An lunaire 2026 et au début du printemps.

Concrètement, de 00h00 à 23h00 (GMT+7) le 8 août, les passagers réservant un billet en classe Économique (ECO) sur le site www.vietjetair.com ou via l’application mobile Vietjet Air pourront bénéficier de cette remise exceptionnelle en saisissant le code promotionnel VJ80. L’offre est valable pour tous les vols domestiques et internationaux opérés par Vietjet entre le 15 septembre 2025 et le 27 mai 2026, sous certaines conditions.

Des billets à prix réduit pour le printemps

Vietjet proposera également des billets promotionnels sur les lignes reliant le Nord et le Sud du Vietnam, à destination de celles et ceux voyageant pour fêter le Têt traditionnel ou explorer le pays. Les départs incluent les grandes villes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang - considérée comme la ville la plus agréable à vivre du pays - mais aussi des métropoles internationales comme Sydney (Australie), Mumbai (Inde) ou encore Shanghai (Chine).

Photo : VJ/CVN

Les voyageurs sont invités à réserver dès maintenant leurs billets pour profiter de l’ambiance festive des vols de printemps à bord des appareils modernes, économes en carburant, avec un équipage professionnel, dévoué et attentif.

Les passagers pourront savourer la richesse de la gastronomie vietnamienne et internationale, avec des plats chauds emblématiques comme le bánh chung, le pho Thin, le bánh mi, ou encore un café au lait glacé - servis à 10.000 m d’altitude. De nombreux programmes culturels et artistiques seront également proposés à bord.

Tân Dat/CVN