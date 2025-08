Vietnam et Égypte renforcent leurs relations à l’occasion de la visite d’État du président Luong Cuong

À l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et de son épouse, le président vietnamien, Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectue une visite d’État en Égypte du 3 au 6 août 2025.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’État d’un président vietnamien en Égypte depuis sept ans. Cette visite constitue un événement diplomatique important, témoignant de l’engagement à renforcer les relations bilatérales, à consolider la confiance politique et à ouvrir une nouvelle phase de coopération, notamment dans les domaines économique et commercial.

Une base solide d’amitié durable

Le Vietnam et l’Égypte ont établi leurs relations diplomatiques le 1er septembre 1963. Depuis plus de 60 ans, les relations bilatérales ont connu de nombreux succès, s'étendant à divers domaines dans un esprit d’égalité et de coopération mutuellement bénéfique.

Les deux pays entretiennent des échanges de délégations et des contacts dans le cadre de nombreux événements et forums internationaux. Parmi les visites marquantes figurent celles du président Trân Dai Quang en Égypte (2018) et du président Abdel Fattah Al-Sissi au Vietnam (2017).

Les deux pays organisent régulièrement des consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères, la plus récente étant la 10e session tenue en Égypte en novembre 2024. Ils coopèrent et se soutiennent également dans les forums régionaux et internationaux comme les Nations unies, le Mouvement des non-alignés, l’ASEAN et l’Union africaine.

Une coopération économique à fort potentiel

L’Égypte est un partenaire commercial important du Vietnam en Afrique et fut le premier pays d’Afrique du Nord à reconnaître le statut d’économie de marché complète du Vietnam (2013).

En 2024, le commerce bilatéral s’est élevé à 541,36 millions de dollars. Le Vietnam exporte vers l’Égypte des produits électroniques, fruits de mer, produits agricoles, textiles, etc.

Photo : VNA/CVN

L’Égypte compte 22 projets d’investissement au Vietnam d’une valeur totale de 2,78 millions de dollars, tandis que le Vietnam a investi 30 millions de dollars dans un projet en Égypte, outre une coentreprise dans le textile-habillement. En juillet 2023, les banques centrales des deux pays ont signé un protocole d’accord de coopération. Fin 2024, le volume total des transferts et paiements entre les banques commerciales des deux pays atteignait environ 235 millions de dollars.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung, les deux pays ont un grand potentiel de coopération bilatérale et multilatérale. Dotés de marchés importants et de positions géostratégiques, ils peuvent se compléter pour un développement commun et renforcer leur coopération dans des domaines tels que le commerce, l’agriculture, l’industrie, la transformation numérique.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue égyptien Mostafa Madbouly à l’occasion du forum de l’Initiative pour l’investissement futur (FII8) en Arabie saoudite (octobre 2024), les deux dirigeants ont convenu d’encourager les investissements dans les véhicules électriques, les logiciels, les énergies renouvelables, la transition verte et numérique, et de renforcer les échanges culturels et touristiques.

En outre, la coopération culturelle et éducative est renforcée à travers des activités communes, des bourses d’arabe pour les étudiants vietnamiens, et des accords entre localités, notamment entre Ninh Binh et Louxor (2018), Hanoï et Le Caire (2023).

Vers une nouvelle étape de développement

La visite du président Luong Cuong en Égypte intervient à un moment charnière pour les deux pays.

Le Vietnam s’apprête à faire le bilan de ses projets de coopération avec le Moyen-Orient et l’Afrique, tandis que l’Égypte poursuit la mise en œuvre de sa Vision 2030. Cette visite a une portée stratégique, avec des retombées durables pour les relations bilatérales.

Durant son séjour, le président vietnamien s’entretiendra avec son homologue égyptien, rencontrera le Premier ministre, les présidents de la Chambre haute et de la Chambre basse, prononcera un discours au siège de la Ligue arabe. Il rencontrera également des représentants de la communauté vietnamienne en Égypte.

VNA/CVN