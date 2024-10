Le Premier ministre Pham Minh Chinh plaide pour des liens accrus avec l’UEEA

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam appréciait hautement le rôle de la Commission économique eurasienne dans la promotion de la mise en œuvre efficace des engagements de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) comprenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné qu’après près de 10 ans de mise en œuvre, l’accord a contribué à créer un cadre de coopération solide, améliorant les relations entre le Vietnam et les pays membres de l’UEEA, leur apportant de nombreux avantages substantiels.

Bakytzhan Sagintayev a adressé ses félicitations au nouveau président vietnamien Luong Cuong. Il a affirmé que cet accord a contribué aux échanges commerciaux bilatéraux, de 1,8 milliard d'USD en 2021 à 6,8 milliards d'USD en 2023. Il s’est dit convaincu qu’avec les résultats positifs obtenus, la coopération entre les deux parties continuera à se développer fortement dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange Vietnam - UEEA, à la hauteur des besoins de coopération et du potentiel économique du Vietnam et de l’UEEA, et de poursuivre l’ouverture de leur marché, d’éliminer rapidement les obstacles et les barrières commerciales et de résoudre les difficultés liées aux mécanismes de paiement, au transport et au déplacement des personnes, y compris des hommes d’affaires.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l’UEEA examine des formes de développement des chaînes d’approvisionnement, du transport maritime, des chemins de fer, de la logistique... pour promouvoir les échanges de marchandises entre le Vietnam, l’Asie centrale et chaque pays membre de l’UEEA.

Il a également demandé aux pays membres de l’UEEA d’examiner la suppression des mesures de défense commerciale et l’augmentation des quotas pour certains produits vietnamiens, exhortant les deux parties à renforcer leur coopération dans un esprit d’avantages harmonisés, de risques partagés et à opérer des percées dans les relations économiques et commerciales.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le président du Conseil d'administration de la Commission économique eurasienne à se rendre au Vietnam. Bakytzhan Sagintayev a accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN